Jak podaje badanie Provident Polska - majówka idealna to dla większości badanych ta spędzona w oswojonym, domowym zaciszu. Co czwarta osoba planuje odpoczywać sama lub z domownikami, niemal co piąta (18 proc.) odwiedzi rodzinę lub znajomych a 13,2 proc. zaprosi ich do siebie. Relaks we własnym domu – samodzielnie lub w towarzystwie bliskich – to najczęstszy sposób spędzania długiego weekendu osób w wieku od 18 do 24 lat, wskazany przez 58,5 proc. z nich.

Majówka 2025 po polsku: grill, działka i bliskie podróże

Jeśli chodzi o majówkowe podróże, większość z nas stawia na Polskę – uroki gór, Mazur czy nadmorskich miejscowości planuje odkrywać niespełna 15 proc. badanych, a wśród osób w wieku 35–44 lata ten odsetek rośnie do ponad 21 proc. Co ósma osoba planuje spędzić długi weekend na działce, szczególnie popularnej w grupie 45–54 lata. Wyjazdy zagraniczne nie są zbyt częstym wyborem – decyduje się na nie tylko 5 proc. respondentów, a wśród nich przeważają mężczyźni (6,6 proc.) w porównaniu do kobiet (3,8 proc.).

Majówka 2025 tańsza niż rok temu. Polacy ostrożniej planują wydatki

Według najnowszego „Barometru Providenta”, w tym roku Polacy planują przeznaczyć na majówkę średnio 1024,80 zł – to o 249 zł mniej niż w 2024 roku. Jak zauważa rzeczniczka prasowa Provident Polska, świadczy to o ostrożnym podejściu do domowych budżetów, szczególnie że majówka otwiera sezon wydatków na komunie, śluby i letnie wyjazdy.

W przeciwieństwie do 2024 roku, to mężczyźni planują wydać więcej – średnio 1164,20 zł, podczas gdy kobiety deklarują budżet na poziomie 885,30 zł. Co piąty ankietowany nie przewiduje żadnych dodatkowych wydatków, a około 30 proc. chce zmieścić się w kwocie do 500 zł.

Aż 70 proc. osób sfinansuje majówkę z bieżących dochodów, a 36 proc. sięgnie po oszczędności. Jedynie 3,4 proc. respondentów zamierza sięgnąć po zewnętrzne źródła finansowania – głównie od rodziny lub znajomych, a tylko niewielki odsetek planuje wziąć pożyczkę bankową lub pozabankową.

Jak Polacy spędzą majówkę 2025? Grillowanie, spacery i aktywności na świeżym powietrzu

Z badania wynika, że 63 proc. Polaków planuje spędzić majówkę na świeżym powietrzu. Taki sposób odpoczynku dominuje we wszystkich grupach wiekowych, a szczególną popularnością cieszy się wśród osób w wieku 45–54 lata – aż 70,4 proc. z nich uważa to za przepis na udany długi weekend.

Obowiązkowym elementem polskiej majówki pozostaje grill. Dla 44 proc. badanych, a jeszcze chętniej przy ruszcie stają mężczyźni – 48,8 proc. z nich deklaruje taką aktywność (dla porównania: 40,1 proc. kobiet). Największy entuzjazm do grillowania widać w województwie lubuskim (61,3 proc.), najmniejszy – w łódzkim (29,5 proc.).

Spacery – wybiera je 43,9 proc. respondentów, z wyraźną przewagą kobiet (47,3 proc. wobec 39,9 proc. mężczyzn). Co trzeci ankietowany zamierza spędzić ten czas z bliskimi, a 21,6 proc. poświęci wolne dni na książki, filmy czy inne kulturalne przyjemności. Zwiedzanie lokalnych atrakcji planuje 21,2 proc. osób, a co szósty badany szykuje się na aktywny wypoczynek – sport i ruch na świeżym powietrzu.

Kiedy wypada 1 maja 2025 roku?

W 2025 roku 1 maja przypada w czwartek, a 3 maja w sobotę. Żeby wydłużyć sobie wypoczynek, co szósty badany weźmie wolne w piątek 2 maja. Dodatkowo 13,3 proc. nie musi martwić się o urlop – ich pracodawcy oddają dzień wolny za świąteczną sobotę.

2 maja dzień wolny od pracy zamiast 3 maja? Co na to Kodeks pracy?

Zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu pracy, jeśli święto wypada w dzień wolny od pracy, który nie jest niedzielą – na przykład w sobotę – a pracownik pracuje w systemie pięciodniowego tygodnia pracy, przysługuje mu dodatkowy dzień wolny.

To oznacza, że maj 2025 może stać się jeszcze bardziej relaksujący. Decyzję o tym, kiedy dokładnie zostanie udzielony dodatkowy dzień wolny za 3 maja 2025 roku, podejmuje pracodawca, ale musi to nastąpić w ramach tego samego okresu rozliczeniowego.

Źródło: Barometr Providenta