Czy najbliższa niedziela jest handlowa? Czy 27.04.2025 r. sklepy takie jak Lidl, Biedronka, Auchan i Kaufland będą otwarte?

Czy 27 kwietnia 2025 roku to niedziela handlowa? Okazuje się, że to druga niedziela handlowa, jaka wypada w kwietniu 2025 roku. Tego dnia wszystkie sklepy wielkopowierzchniowe będą otwarte. Zgodnie z przepisami o zakazie handlu, to ostatnia niedziela przed długim majowym weekendem, która nie jest objęta ograniczeniami.