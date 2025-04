Wybory prezydenckie zaplanowane są na 18 maja 2025 roku, a jeśli żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej większości głosów, odbędzie się druga tura wyborów 1 czerwca 2025 roku

Reklama

Andrzej Duda kończy kadencję. Co czeka byłego prezydenta po zakończeniu urzędowania?

Andrzej Duda wkrótce zakończy swoją drugą kadencję (6 sierpnia 2025 roku), co oznacza, że przestanie pełnić funkcję prezydenta. Zgodnie z Konstytucją RP, prezydent może pełnić urząd tylko przez dwie kadencje. Po zakończeniu urzędowania, byli prezydenci otrzymują dożywotnią emeryturę, która wynosi 75% pensji, jaką pobierali podczas sprawowania urzędu.

Jakie przywileje przysługują byłym prezydentom? Przepisy dotyczące ich uposażenia

Kwestie związane z uposażeniem oraz przywilejami byłych prezydentów reguluje ustawa z dnia 30 maja 1996 roku o uposażeniu byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1996 nr 75 poz. 367). Przepisy te szczegółowo określają świadczenia i uprawnienia, które przysługują byłemu prezydentowi po zakończeniu kadencji, niezależnie od przyczyny jej wygaśnięcia.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 31 lipca 1981 roku o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz.U. 1981 nr 20 poz. 101), pensja prezydenta RP składa się z dwóch elementów: podstawowego wynagrodzenia, które wynosi 9,8 razy tzw. kwotę bazową, oraz dodatku funkcyjnego, który jest 4,2-krotnością tej kwoty. Kwota bazowa ustalana jest oddzielnie każdego roku i jej wysokość określa ustawa budżetowa.

Ile wynosi obecne wynagrodzenie prezydenta w 2025 roku?

Obecne całkowite wynagrodzenie prezydenta wynosi 26 304, 46 zł, na co składa się: podstawowe wynagrodzenie prezydenta 18 413,12 zł oraz dodatek funkcyjny 7 891,34 zł.

Ile wyniesie emerytura prezydencka w 2025 roku?

Emerytura prezydencka, która stanowi 75% wynagrodzenia zasadniczego urzędującego prezydenta w 2025 roku, czyli wyniesie ok. 13 800 zł.

Co ważne, emerytura prezydencka nie jest uzależniona od wymaganego wieku emerytalnego.

A co z emeryturą pierwszej damy Agaty Dudy?

Agata Kornhauser-Duda przez 10 lat dwóch kadencji męża nie pracowała jako nauczycielka języka niemieckiego w liceum w Krakowie, pozostając na bezpłatnym urlopie.

Gdyby nie prezydentura Andrzeja Dudy zapewne pierwsza dama pełniłaby zawód nauczyciela. Obecnie nauczyciele mają możliwość skorzystania z nowych przepisów dotyczących wcześniejszej emerytury. Ustawa z dnia 28 lipca 2023 roku wprowadziła zmiany w Karcie Nauczyciela, które umożliwiają pedagogom przejście na emeryturę przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego.

Jakie funkcje pełni pierwsza dama?

Pełnienie roli pierwszej damy nie wiąże się z żadnymi uprawnieniami politycznymi. Osoba na tym stanowisku pełni wyłącznie funkcje reprezentacyjne i ceremonialne.

Rekompensaty dla pierwszych dam: nowe przepisy

W 2021 roku wprowadzono przepisy, które umożliwiają pierwszym damom otrzymanie "rekompensat" za czas prezydentury ich mężów. Prezydentowa ma opłacaną składkę na ubezpieczenie społeczne, w tym składkę emerytalną, pokrytą przez państwo. W rezultacie, po osiągnięciu wieku emerytalnego, Agata Kornhauser-Duda będzie mogła liczyć na wyższe świadczenie z ZUS – wyjaśnia „Fakt”.

Kancelaria Prezydenta wyjaśnia szczegóły składek społecznych pierwszej damy

Według Kancelarii Prezydenta składki na ubezpieczenie społeczne pierwszej damy są naliczane wstecz, od prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

"Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym: emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu i wypadkowemu. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe Małżonki Prezydenta RP stanowi kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłaszana w Monitorze Polskim na dany rok" - wyjaśniają " Faktowi" pracownicy Kancelarii Prezydenta. W 2024 r. kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia wynosiła 7 824 zł.

Ile zyska na tym żona prezydenta Agata Duda?

W 2025 roku przewidywane są podwyżki. Średnia płaca ma wynieść 8 673 zł, zgodnie z danymi zawartymi w budżecie na ten rok. „Fakt” sprawdził, ile zyska na tym żona prezydenta Agata Duda?

Do końca 2024 roku konto ZUS żony prezydenta powinno zostać zasilone kwotą 118 tys. zł. Dzięki dodatkowym składkom, do końca prezydentury Andrzeja Dudy na koncie Agaty Dudy powinno pojawić się 130 tys. zł – szacuje dziennik. To sprawi, że świadczenie emerytalne Agaty Dudy podniesie się o około 490 zł brutto miesięcznie.

Dzięki państwowym składkom Agata Kornhauser-Duda może liczyć na emeryturę wyższą od średniej krajowej. Dokładna wysokość świadczenia zależeć będzie od ogólnych zasad obliczania emerytur oraz ewentualnych przyszłych waloryzacji.

Źródło: Forsal.pl/Fakt.pl