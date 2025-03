Prawdziwe zarobki Polaków. GUS podał nowe dane

6 683,15 zł brutto - tyle wyniosła mediana wynagrodzeń w gospodarce narodowej w Polsce we wrześniu 2024 roku - wynika z nowych danych GUS. Wartość ta jest aż o 17,2 proc. niższa, niż wynosi podawana co miesiąc przez GUS wartość przeciętnego wynagrodzenia, które we wrześniu 2024 roku było na poziomie 8075,07 zł.