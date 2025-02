Z danych Eurostatu wynika, że grupa osób z niskich dochodami w UE kurczy się. W 2022 r. do miana pracownika o niskich dochodach kwalifikowało się 14,7 proc. pracowników w Unii Europejskiej, podczas gdy w 2018 r. odsetek ten wynosił 16,2 proc.. Jak wyjaśnia europejski urząd statystyczny, osoby o niskich zarobkach to pracownicy zarabiający dwie trzecie lub mniej mediany godzinowej stawki brutto w kraju pracy.

Reklama

Najwyższy i najniższy odsetek osób o niskich dochodach w krajach UE

Odsetek osób o niskich zarobkach w 2022 r. znacząco różnił się między krajami UE – zauważa Eurostat. Najwyższy odsetek odnotowano w Bułgarii, gdzie 26,8 proc. pracowników kwalifikowało się do grupy o niskich dochodach. Następne były: Rumunia (23,9 proc.), Łotwa (23,3 proc.), Grecja (21,7 proc.), Estonia (21,2 proc.) i Cypr (20,0 proc.).

Na drugim krańcu zestawienia, z najniższym odsetkiem osób z niskimi dochodami, znalazły się: Portugalia (1,8 proc), Szwecja (4,1 proc.), Finlandia (6,5 proc.), Włochy (8,8 proc.), Słowenia (9,4%) oraz Francja i Dania (po 9,7 proc.).

Odsetek osób o niskich dochodach w Polsce

Mimo, że w Polsce odsetek osób o niskich dochodach ciągle spada, to nadal jest znacznie wyższa od średniej UE. W Polsce prawie 19 proc. pracowników zarabia dwie trzecie lub mniej niż wynosi mediana zarobków w całym kraju. Według danych GUS w październiku 2022 r. mediana wynagrodzeń Polsce była na poziomie 5701 zł brutto. Oznacza to, że 18,96 proc. pracowników w Polsce zarabiało co najwyżej 3800 zł brutto, podczas gdy przeciętne wynagrodzenie wynosiło w tym czasie 7001 zł brutto.

Według danych Eurostatu od 2010 roku w Polsce odsetek osób o niskich zarobkach spadł o 5,2 pp (w 2010 r. był na poziomie 24,16 proc.).

Wykształcenie ma znaczenie

Eurostat przyjrzał się też zarobkom pracowników pod względem wykształcenia. Dane pokazują, że im niższy poziom wykształcenia danej osoby, tym prawdopodobieństwo niskich zarobków jest większe. W 2022 r. 27,5 proc. pracowników w UE o niskim poziomie wykształcenia było osobami o niskich zarobkach, w porównaniu z 17,5 proc. pracowników o średnim poziomie wykształcenia i 4,8 proc. pracowników o wysokim poziomie wykształcenia.

Kobiety zarabiają mniej

Dane Eurostatu pokazują, że istnieje wyraźna różnica w zarobkach kobiet i mężczyzn. W 2022 r. odsetek osób o niskich zarobkach był wyższy wśród kobiet niż mężczyzn. Jak pokazują dane, odsetek kobiet z niskimi dochodami kształtował się na poziomie 17,1 proc., podczas gdy w przypadku mężczyzn wynosił 12,6 proc.

Młodzi bardziej zagrożeni

Pod względem wieku najbardziej zagrożoną niskimi dochodami była grupą są młodsi pracownicy. W grupie wiekowej poniżej 30. roku życia osoby o niskich dochodach stanowiły około jedną czwartą (25,2 proc.) pracowników. W starszych grupach wiekowych odsetek ten był znacznie niższy. Wśród pracowników w wieku 30–49 lat odsetek ten wynosił 12,1 proc., natomiast wśród osób powyżej 50. roku życia wynosił 13,4 proc..

Branże które płaca najmniej

W 2022 r. w UE najwyższy odsetek osób o niskich zarobkach odnotowano w branży hotelarskiej i usług gastronomicznych (35,1 proc.), a następnie w branży usług administrowania i wsparcia (32,3 proc.), do której zaliczają się osoby zatrudnione przez agencje pracy tymczasowej.

Rodzaj umowy również ma znaczenie. Wśród pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas określony 27,2 proc. stanowiły osoby o niskich zarobkach, podczas gdy wśród osób zatrudnionych na podstawie umowy na czas nieokreślony odsetek ten wyniósł 12,6 proc..