Utwór Polaka w "Stranger Things"

Jak podkreśliła Warszawska Szkoła Filmowa, współpraca rozpoczęła się od krótkiej wiadomości wysłanej Płoskiemu przez supervisorkę serialu Norę Felder. Początkowo polski producent obawiał się, że ma do czynienia z botem. – Nora okazała się człowiekiem, co było przemiłą informacją, bo o wiele bardziej ufam ludziom niż botom. Przez parę miesięcy dogadywaliśmy umowę, aż w końcu - o dziwo - mój utwór znalazł się finalnie w odcinku – wspomniał twórca, cytowany w komunikacie. Chodzi o trzeci odcinek piątego sezonu „Stranger Things”, zatytułowany „The Turnbow Trap”.

Julek Płoski w "Stranger Things"

Według uczelni dwa tygodnie przed premierą Płoski otrzymał potwierdzenie, że jego utwór trafi do serialu, a dzień przed emisją podpisał ostateczne dokumenty. - Od jakiegoś podejrzanego maila doszliśmy do tego, że mój numer leci w hicie Netfliksa. Nie wiem, jakim cudem się tam znalazłem — nigdy się nie dowiem, nigdy w to nie uwierzę – stwierdził producent.

Powołując się na korespondencję z platformą, WSF wyjaśniła, że utwór prawdopodobnie został odnaleziony przypadkiem - poprzez algorytmy Spotify. „Wybrano najbardziej energetyczną i eksperymentalną część kompozycji. Sam Julek podkreśla, że nigdy nie wyobrażał sobie, że jego muzyka trafi do jednej z największych produkcji popkultury XXI wieku” – czytamy.

Kim jest Julek Płoski?

Julek Płoski (ur. w 1998 r.) jest producentem muzyki eksperymentalnej, kompozytorem, twórcą ścieżek dźwiękowych, artystą związanym z międzynarodową sceną elektroniczną, założycielem wydawnictwa BFF Music. Studiował montaż w Warszawskiej Szkole Filmowej. Ma na swoim koncie EP-ki i albumy „Tesco”, „Human Sapiens”, „śpie” oraz „Hotel *****”. Stworzył muzykę m.in. do gry „Cyberpunk 2077” i spektaklu „M4G1C BL0W” w Komunie Warszawa.