Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto

"Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w czwartym kwartale 2024 r. wyniosło 8 477,21 zł" - czytamy w komunikacie.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2024 r. wyniosło 8 181,72 zł, podał GUS.

Wzrost wynagrodzenia

"Realny wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w 2024 r. w stosunku do 2023 r. wyniósł 9,5%" - czytamy dalej.

Podana wysokość wynagrodzenia służy do ustalenia górnej granicy pomocy finansowej udzielanej ze środków publicznych grupom producentów rolnych wpisanym do rejestru grup do dnia 30 kwietnia 2004 r., wskazano w komunikacie.

(ISBnews)