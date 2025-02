Czy pracownicy boją się o utratę pracy?

Według najnowszego badania Monitor Rynku Pracy obawy pracowników o utratę zatrudnienia pozostają na niskim poziomie - duże ryzyko odczuwa jedynie 8 proc. badanych. Jedna czwarta ankietowanych (26 proc.) oceniła, że nie ma takiego ryzyka.

Jak wynika z badania, znalezienie nowego zatrudnienia zajmowało w IV kwartale 2024 r. średnio 3,2 miesiąca. "Rosną nam rejestry dłuższego czasu poszukiwania zatrudnienia" - zauważył podczas prezentacji raportu rzecznik prasowy Randstad Mateusz Żydek. Czas ten wzrósł o 0,2 miesiąca w porównaniu do III kwartału. Instytut zaznaczył w raporcie, że jest on najdłuższy w historii badania.

Satysfakcja zawodowa

Randstad zbadał również poziom satysfakcji zawodowej wśród pracowników. Zdecydowana większość jest z wykonywanej pracy zadowolona - 54 proc. ankietowanych odpowiedziało, że są raczej zadowoleni, a 19 proc., że są bardzo zadowoleni. "To są generalnie dość dobre wyniki (...), ale jak porównamy wyniki sprzed roku, to mamy nawet kilka procent różnicy i ten poziom satysfakcji zawodowej jest po prostu niższy" - zaznaczył Żydek.

Ile osób szuka pracy?

Blisko połowa (49 proc.) pracowników "nie szuka aktywnie pracy, ale rozgląda się za ofertami", a 43 proc. nie szuka jej wcale. Jedynie 8 proc. pracowników szuka pracy aktywnie.

Przyczyny zmiany pracy

Najczęściej podawaną przyczyną chęci zmiany pracodawcy było "niezadowolenie z poprzedniego pracodawcy". Żydek podkreślił, że dotychczas dominującą przyczyną rotacji było wynagrodzenie, a "niezadowolenie z pracodawcy" po raz pierwszy znalazło się na czele zestawienia.

Rzecznik podkreślił, że czynniki psychologiczne, cała "otoczka" miejsca pracy zyskały na znaczeniu. "Niezadowolenie z poprzedniego pracodawcy bardzo często związane jest z m.in. toksycznym miejscem pracy, warunkami czy atmosferą" - zaznaczył.

Jak trudno jest znaleźć pracę w Polsce?

"Choć szanse znalezienia zatrudnienia w Polsce pozostają dobrze oceniane przez pracowników, to wciąż jest im trudniej o pracę, która spełnia ich oczekiwania i odpowiada na potrzeby" - podkreślił instytut w raporcie. 59 proc. badanych stwierdziło, że bez trudu znajdzie pracę przynajmniej tak dobrą lub lepszą niż obecna.

Najczęstsze benefity

Jak wynika z badania, najczęściej oferowanym przez pracodawców benefitem jest dofinansowanie do wczasów. "Wracamy do wczasów pod gruszą. Coś, co było domeną, powiedzielibyśmy gospodarki PRL - okazuje się świetnym benefitem, który do tej pory się sprawdza i nawet jego wykorzystanie w firmach rośnie" - powiedział Żydek.

W 2024 roku zaobserwowany został niewielki spadek w przyznawaniu pracownikom premii uznaniowych. Częstsze były natomiast premie okolicznościowe (np. świąteczne).

Ilu pracowników otrzymało podwyżki?

Randstad poinformował, że w 2024 r. odsetek pracowników, którzy otrzymali podwyżkę, był podobny do 2023 r. Zaznaczył jednak, że w ubiegłym roku były one niższe. Spadło jednocześnie zadowolenie z obecnej płacy, ale też mniej osób niż przed rokiem spodziewa się teraz podwyżki i mniej zamierza o nią wystąpić.

Randstad spytał respondentów o to, czy wzrosty wynagrodzeń odpowiadały ich oczekiwaniom. 46 proc. odpowiedziało, że były one takie, jakich się spodziewali. 26 proc. uważało, że były one niższe, a 15 proc., że zdecydowanie niższe. Tylko 10 proc. odpowiedziało, że podwyżki były trochę wyższe od spodziewanych, a 3 proc., że zdecydowanie wyższe.

Zadowolenie z wynagrodzenia

W kwestii zadowolenia z obecnego poziomu wynagrodzenia wśród respondentów dominowały obojętność oraz umiarkowana satysfakcja. "Raczej zadowolonych" było 37 proc. ankietowanych, a 33 proc. odpowiedziało, że nie czują zadowolenia ani niezadowolenia. "Raczej niezadowolonych" było 21 proc.

Z badania wynika, że pracownicy najczęściej nie decydują się wystąpić o podwyżkę, ponieważ "nie byłoby to dobrze widziane przez pracodawcę" (24 proc. głosów). Równie częstym powodem jest to, że pracownicy nie lubią rozmów o podwyżkach i starają się ich unikać (23 proc. głosów).

Pracownicy najczęściej występują o podwyżkę z dwóch przyczyn - z powodu wysokiej jakości własnej pracy oraz z powodu inflacji i rosnących cen żywności i usług.

Badanie Monitor Rynku Pracy od Randstad realizowane jest od 2010 roku wśród osób pracujących minimum 24 godziny w tygodniu, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umów cywilnoprawnych, samozatrudnionych (o ile posiadają stałą umowę o świadczenie usług jednej firmie) w wieku 18-64 lata. Badanie zostało przeprowadzone przez Instytut Badań Pollster, za pomocą metody CAWI (wspomagany komputerowo wywiad realizowany za pośrednictwem strony www) w dniach 12-25 listopada 2024 r. na reprezentatywnej grupie 1000 respondentów. (PAP)