Ostatnie posunięcia prezydenta Donalda Trumpa jasno pokazują, że nie będzie się on cackał z migrantami, którzy w USA przebywają nielegalnie, bez wymaganych pozwoleń. Pierwsze przykłady ich szybkiego odstawiania do krajów pochodzenia już widzieliśmy, a jak się okazuje, w grupie tej znaleźć może się też wielu Polaków.

Polska firma rusza na ratunek deportowanym Polakom

Na razie szacunki mówiące o tym, jak wielu Polaków znaleźć może się w gronie osób zmuszonych do powrotu do kraju, są rozbieżne, a o wiele mniejsze cyfry podaje amerykańska administracja. Zdaniem Urzędu Celno-Imigracyjnego USA, na czarnej liście osób wytypowanych do deportacji znajduje się zaledwie 2300 Polaków, ale za to polskie szacunki są o wiele większe.

- Próbujemy dokonać możliwie precyzyjnego szacunku, zakładamy, że to jest maksymalnie kilkadziesiąt tysięcy osób. Polscy konsulowie szacują, że takich osób może być do 30 tys. na terenie całych Stanów Zjednoczonych – powiedziała na antenie radia TOK FM wiceszefowa MSZ, Henryka Mościcka-Dendys.

I gdy pojawiają się obawy, co się stanie z taką masą ludzi, których nagle cofnie się do Polski, na pewien pomysł wpadła jedna z polskich firm z branży spożywczej. Zwróciła się wprost do osób, które będą musiały powrócić do Polski, oferując, że im pomoże.

„Grupa Mlekovita – lider branży w Europie Środkowo-Wschodniej – to odpowiedzialny społecznie i stabilny pracodawca dla blisko 5 300 pracowników. Dlatego w związku z potencjalnym powrotem Polaków ze Stanów Zjednoczonych, jako jeden z największych pracodawców w Polsce, firma jest otwarta na wsparcie rodaków powracających do kraju” – napisała w specjalnym komunikacie Mlekovita.

Firma zatrudni wyrzuconych z USA

Firma nie podała co prawda, jak wielu powracających Polaków byłaby w stanie zatrudnić oraz w których miastach, ale jej prezes zapewnił, że jego zakłady oferują szeroki zakres zatrudnienia w wielu miejscach kraju. Wśród zawodów wymienił produkcję, logistykę, handel krajowy i zagraniczny, a także liczne stanowiska specjalistyczne.

- Dlatego zapraszamy również powracających z emigracji Polaków do podjęcia pacy w Mlekovicie, gdzie każdemu możemy zaoferować odpowiednie miejsce do rozwoju i budowania swojej nowej ścieżki zawodowej – apeluje do wyrzucanych z USA Polaków Dariusz Sapiński, prezes zarządu Grupy Mlekovita.