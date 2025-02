Problemem wielu ludzi jest jednak popadanie w rutynę i brak otwartości na nowe wyzwania. Aby przełamać ten schemat, warto stosować cztery zasady.

Przyjęcie odpowiedzialności za swoją sytuację

Często tłumaczymy własne niepowodzenia czynnikami zewnętrznymi – winą otoczenia, pracodawcy czy bliskich osób. Tymczasem kluczowe jest uświadomienie sobie, że to my sami jesteśmy odpowiedzialni za swoją sytuację. Zmiana zaczyna się od akceptacji faktu, że utknięcie w martwym punkcie to efekt własnych decyzji i działań. Dopiero wtedy można podjąć kroki w kierunku wyjścia z rutyny.

Rozpoznanie własnych schematów

By zmienić swoje życie, trzeba najpierw zrozumieć, jakie nawyki i przekonania nas ograniczają. Istnieje kilka typowych schematów myślenia, które utrzymują nas w miejscu:

Odkładanie działania na później („Zaczekam, aż coś się zmieni”);

Unikanie wyzwań i wybieranie drogi najmniejszego oporu;

Tłumaczenie braku zmian czynnikami zewnętrznymi;

Przekonanie, że „rzeczy same się zmienią”;

Chęć zmiany bez podejmowania realnych działań.

Świadome przeanalizowanie własnych nawyków pozwala zidentyfikować te, które blokują rozwój, i świadomie je eliminować.

Akceptacja wyzwań i wyjście poza strefę komfortu

Gdy tkwimy w rutynie, unikamy trudności i wybieramy to, co znane i bezpieczne. Aby rozwijać się intelektualnie, trzeba na nowo pokochać wyzwania. Można zacząć od prostych kroków, jak nauka nowej umiejętności, podjęcie nowego hobby czy próba spojrzenia na codzienne obowiązki w inny sposób. Im więcej nowych doświadczeń, tym większa szansa na rozwijanie kreatywnego myślenia i umiejętności łączenia faktów – czytamy w CNBC.

Podjęcie działania i wyznaczenie celu

Najtrudniejszym, ale niezbędnym krokiem jest konkretne działanie. Zmiana nie nastąpi sama – trzeba świadomie określić cel i podjąć pierwsze kroki w jego kierunku. Badania pokazują, że zapisanie swojego celu znacząco zwiększa szanse na jego realizację. Jeszcze skuteczniejsze jest dzielenie się swoimi postępami z innymi i regularne monitorowanie postępów. Nawet drobne zmiany, jak spotkanie z kimś z innej branży czy zaplanowanie nietypowego weekendu, mogą stanowić pierwszy krok ku nowym doświadczeniom i większej elastyczności myślenia.