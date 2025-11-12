Baza jak z gry wojennej: setki Shahedów, hangary i wyrzutnie

Cymbulowo to potężne centrum operacyjne, które według ukraińskich analityków OSINT może skrywać aż 93 garaże i 15 hangarów. Dodatkowo, na miejscu zlokalizowano 8 stałych wyrzutni oraz 20 garaży technicznych służących do przygotowania dronów do startu. Obiekt zajmuje ponad 5 km² powierzchni, a specjalna pas startowy liczy ponad 2,5 kilometra długości.

Taka infrastruktura pozwala na seryjne, niemal przemysłowe wypuszczanie dronów Shahed w kierunku celów na Ukrainie, z dala od linii frontu i bez ryzyka bezpośredniego uderzenia w odpowiedzi.

500 dronów gotowych do ataku i ani śladu po wcześniejszych uderzeniach

Mimo wcześniejszych informacji o ukraińskich atakach na bazę, na zdjęciach satelitarnych nie widać śladów zniszczeń. W styczniu 2025 r. i grudniu 2024 roku obiekt był celem ukraińskich sił zbrojnych – m.in. przy użyciu rakiet Storm Shadow – jednak nie doprowadziło to do trwałego wyłączenia bazy z użytku.

Eksperci podkreślają, że tego typu obiekty są wyjątkowo trudne do zniszczenia, ze względu na rozproszenie infrastruktury, ukrycie sprzętu w hangarach i systemy maskujące.

Ukraiński sztab: przechowywano tam też głowice termobaryczne

Przypomnijmy, że 26 stycznia 2025 roku ukraiński Sztab Generalny poinformował o precyzyjnym uderzeniu na magazyny dronów w Cymbulowie, gdzie według ich danych miały być przechowywane również głowice termobaryczne. Te śmiercionośne ładunki mogą być montowane na dronach typu Shahed, co zwiększa siłę ich rażenia. Jednak brak widocznych uszkodzeń bazy sugeruje, że infrastruktura przetrwała atak i nadal jest w pełni operacyjna.

Rosja stawia na sieć baz dronów. To dopiero początek?

Cymbulowo nie jest odosobnionym przypadkiem. To tylko jeden z kilku podobnych kompleksów, które Rosja zbudowała na kierunkach strategicznych uderzeń w Ukrainę. Sieci takich baz zwiększają elastyczność rosyjskich ataków i utrudniają skuteczne przeciwdziałanie.

Według specjalistów, nowe rosyjskie podejście polega na decentralizacji i ukryciu zasobów dronowych, co znacznie utrudnia ich wykrycie i zniszczenie.