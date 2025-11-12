Jak poinformował w środę rzecznik MPK-Łódź Piotr Wasiak, kontrolerzy biletów zostaną wyposażeni w niewielkie urządzenia rejestrujące obraz i dźwięk, podobne jakie mają np. policjanci. Kamery mają być uruchamiane na czas kontroli – od momentu jej ogłoszenia do zakończenia.

Reklama

Nagrania rozstrzygną sytuacje sporne

Jak wyjaśnia rzecznik MPK-Łódź, nagrania z nich będą odtwarzane i wykorzystywane jedynie w sytuacjach spornych, gdy wpłynie skarga na przebieg kontroli lub na wniosek uprawnionych do tego służb. - Taki materiał pozwoli rozstrzygać sytuacje typu „słowo przeciwko słowu” oraz umożliwi szybką weryfikację konkretnej sytuacji. Wpłynie to także na zwiększenie bezpieczeństwa, zarówno pasażerów jak i kontrolerów – wyjaśnił Wasiak.

Rzecznik dodał, że wcześniej do sytuacji spornych wykorzystywano często monitoring z pojazdów, lecz – jak przyznał - nie we wszystkich autobusach i tramwajach są kamery, a do tego nie rejestrują one dźwięku.

Nagrania z kamer nasobnych mają być zgrywane po każdym dniu pracy i przechowywane przez trzy miesiące.

Kamer nasobnych od ponad 10 lat używają kontrolerzy w Opolu. W tym roku zaś rejestrację wideo podczas kontroli biletów wprowadzono w Szczecinie i Krakowie.

Kontrolerzy w specjalnych kamizelkach

Wasiak zapowiedział także, że w najbliższych tygodniach wprowadzone zostaną kamizelki dla kontrolerów z napisem „Kontrola biletów” oraz logo MPK-Łódź. To kolejny etap ujednolicenia strojów kontrolerów, które zapoczątkowano w lipcu.

Opłata dodatkowa za przejazd bez biletu tramwajem lub autobusem w Łodzi wynosi 510,8 zł, a jeśli ureguluje się ją w terminie siedmiu dni – 258,8 zł.

Czy można nagrywać pasażerów podczas kontroli?

W Polsce nie ma przepisów regulujących używanie kamer nasobnych przez pracowników transportu publicznego. Jak wynika ze stanowiska prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przedstawionego w październiku 2024 r., kontrolerzy mogą nagrywać kontrolowanych pasażerów za pomocą rejestratorów obrazu i dźwięku. Muszą jednak uprzedzić o tym pasażera. Informacja o tym, że kontrola jest nagrywana, musi być, co podkreślił UODO, zwięzła i zrozumiała, przekazana prostym językiem.

Kontrolerzy biletów nie korzystają z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych, jaką w 2023 r. zostali objęci m.in. kierowcy autobusów i motorniczy. Rejestracja wideo pracy kontrolerów może być dowodem w sprawie, gdy w czasie interwencji dojdzie do znieważania, naruszenia nietykalności cielesnej lub napaści.