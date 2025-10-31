Chociaż termin budowy czwartej linii warszawskiego metra M4 jest bardzo odległy – budowa może ruszyć najprawdopodobniej dopiero w czwartej dekadzie XXI wieku - to prace przedprojektowe już trwają. Trasa linii M4 będzie biegła w osi północ–południe od Tarchomina przez centrum do Wilanowa. Pasażerowie linii M4 będą mieli możliwość przesiadki do już istniejących linii M1 i M2, a także do planowanych M3 i najbardziej odległej M5. Do 2050 r. metro połączy 17 z 18 dzielnic Warszawy, a ponad połowa mieszkańców miasta dojdzie piechotą do stacji kolejki podziemnej w czasie nie dłuższym niż 15 min. Oto co już teraz wiadomo o IV linii metra w Warszawie.

Przebieg IV linii metra w Warszawie

Czwarta linia metra w Warszawie połączy 8 dzielnic i będzie miała 23 stacje. Łączna długość M4 to około 26 km.

Pierwsza stacja na północy Warszawy zaplanowana jest w Tarchominie (Myśliborska). Następnie trasa metra wkroczy na teren Białołęki, gdzie zaplanowane są dwie stacje Henryków (Obrazkowa) i Stare Świdry (Płochocińska). Następnie trasa M4 będzie przebiegać przez Bielany oraz Żoliborz, gdzie będą stacje Ruda, Plac Grunwaldzki (Rydygiera) oraz stacja Marymont, gdzie będzie można przesiąść się do pierwszej linii M1. Później metro wjedzie na Wolę, gdzie powstaną kolejno stacje Rondo Radosława, Cmentarz Żydowski i Kercelak (Okopowa). Następna stacja na trasie to Rondo Daszyńskiego, na której będzie można przesiąść się do linii M2. Później pojedziemy przez Ochotę. Pierwszy przystanek to będzie Plac Zawiszy, a następne to Banacha (Bitwy Warszawskiej 1920 r.), Rakowiec (Wiślicka). Kolejne planowane stacje to Żwirki i Wigury, gdzie M4 połączy się z przyszłą planową linia M3. Dalej M4 pojedzie przez stacje Służewiec, Rondo Unii Europejskiej, Ksawerów (Smoluchowskiego), Wilanowska (możliwa przesiadka na M1), Dolina Służewiecka, Stegny (Patkowskiego), Sobieskiego. Trasa zakończy się w Wilanowie.

Na północy miasta powstanie też Stacja Techniczno-Postojowa (STP Polfa) oraz centralna dyspozytornia.

/> />

Terminy i koszty projektu

Prace przy realizacji inwestycji ruszyły w marcu 2024 roku. Wtedy ratusz zabezpieczył finansowania na prace przygotowawcze w wysokości 56 mln zł. W lipcu 2024 ogłoszono wynik przetargu, a 20 września tego samego roku podpisano umowę z wykonawcą prac przedprojektowych dla linii M4.

Zwycięzcą przetargu została firma Metroprojekt Sp. z o.o., której zadaniem jest opracowanie projektu koncepcyjnego, dokumentacji geoinżynierskiej, wykonanie oceny oddziaływania na środowisko oraz analizy możliwości wdrożenia automatycznego systemu jazdy bez maszynisty. Na etapie tych prac zostaną też ustalone między innymi precyzyjne lokalizacje stacji oraz kolejność budowy odcinków M4. Wszystkie te prace, których koszt to 52,2 mln zł, Metroprojekt ma zakończyć na przełomie lat 2027/2028.

30 tys. pasażerów na godzinę

Na prawie całej długości linia M4 będzie przebiegać równolegle do M1, co pozwoli zmniejszyć obciążona linie M1. W planach miasta składy na linii M4 w godzinach szczytu mają kursować co 2 minuty i 10 sekund, co w szczycie ruchu pozwoli przewieść 20 do nawet 30 tys. pasażerów na godzinę. To oznacza, że M4 będzie najbardziej wydają linią w całej sieci warszawskiego metra, co ma niebagatelne znacznie, ponieważ linia M4 połączy gęsto zabudowane tereny mieszkaniowe takie jak Tarchomin, Białołęka czy Stegny z centrum miasta i oraz z np. obszarami biurowymi na Służewcu.

„Linia M4 będzie miała stację na Służewcu, gdzie teraz są biurowce, centra handlowe i nowe osiedla. Metrem szybko będzie można się dostać w rejon ronda Dmowskiego z drapaczami chmur, w okolice Browarów Warszawskich, Fabryki Norblina i nowych zespołów mieszkaniowych” – informował warszawski ratusz w komunikacie.

Przykładowy czas podróży z Tarchomina do Ronda Daszyńskiego, lub z Wilanowa do centrum zajmie zaledwie 18 min. Z Wilanowa na Plac Zawiszy dostaniemy się 25 min. Całą trasę z Tarchomina na Wilanów przejedziemy w ok. 46 minut.

Data zakończenia i koszty budowy

Jak na razie dokładnych dat dotyczących kolejnych etapów realizacji inwestycji linii M4 jeszcze nie ma, jednak z miejskich dokumentów wynika, że eksperci firmy ILF szacują zakończenie prac do 2034 r. Czy to jest realny termin? Trudno powiedzieć. Ze strony miasta nie było żadnych oficjalnych komunikatów w tej sprawie. Jednak ta data wydaje się mało prawdopodobna, bo budowa najprawdopodobniej rusz dopiero po 2030 roku.

Podobnie jest z kosztami, które na obecnym etapie są trudne do oszacowania. Ale nie będzie to tania inwestycja,. Dla przykłady, budowa pierwszego odcinka linii M3, która ma zaledwie 6 stacji, ma kosztować blisko 6 mld zł. Cała linia M4 ma 23 stacje.

Pociągi na gumowych kołach i skład bez maszynisty

Na linii M4 miasto rozważa dość rewolucyjne rozwiązanie, czyli wykorzystanie automatycznych składów, a to oznacza, że pociągi będą kursować bez maszynistów.

Pociągi mają być też wyposażone w koła na gumowych oponach, które zapewniają większe bezpieczeństwo z uwagi na krótszą drogę hamowania, cichszą jazdę w tunelach, co zwiększy komfort podróżnych.

Innowacje dotyczą też samej budowy metra. 8. z 23. stacji na linii M4 ma posiadać komory torów odstawczych, co ma poprawić zarządzanie ruchem, a w przyszłości umożliwi potencjalną rozbudowę.

W 2050 roku ma być 5 linii metra

Do 2050 roku Warszawa planuje uruchomienie pięciu linii metra. Do już istniejących linii M1, M2 najszybciej dołączy M3, której budowę pierwszego odcinak od stacji Stadion Narodowy do stacji Gocław zaplanowano na 2028 rok. W dalszej kolejności ma powstać drugi odcinek M3 z przeprawą przez Wisłę do stacji Żwirki Wigury, gdzie połączy się z M4, a następnie M4 (najdłuższa w całej sieci) i na końcu M5, która połączy Gocławek z Ursusem.

Po zakończeniu budowy wszystkich 5 linii, które planowane jest na 2050 r. całe sieć metra w Warszawie będą mieć łącznie około 112 km torów i 103 stacje.

Jednak do zakończenia tego ambitnego planu droga jest jeszcze daleka. Na linii M1 planowane jest dobudowanie dwóch nowych stacji: Muranów oraz Plac Konstytucji. Linia M2 ma być przedłużona na obu krańcach. Na odcinku od Bródna do Marymontu mają powstać trzy stacje (Toruńska, Żerań FSO i Potok), a na drugim krańcu (Ursus Płn., Szamoty i Ursus Niedźwiadek). Do tego mają zostać wybudowane trzy całe linie: M3 Stadion Narodowy – Żwirki i Wigury, M4 Tarchomin – Wilanów i M5 Szamoty – Gocławek.