Od najbliższego piątku mieszkańcy Bielska Podlaskiego w końcu odetchną, ponieważ ruch tranzytowy zostanie wyprowadzony poza miasto. Jak zapowiedział w środę w Bielsku Podlaskim minister infrastruktury Dariusz Klimczak, 31 października oddane do użytku zostaną dwa pierwsze podlaskie odcinki trasy S19, Haćki-Bielsk Podlaski Zachód oraz Bielsk Podlaski Zachód-Boćki.

- Dzięki tym 21 km drogi ekspresowej zupełnie inaczej będzie się tutaj żyło. Zmianę odczuje zwykły mieszkaniec, ale także ten, który przyjeżdża tutaj uczyć się, prowadzić działalność gospodarczą, ten, który będzie zlecał usługę. Wszystko to wpływa niezwykle mocno na rozwój gospodarczy - podkreślił Klimczak.

Kolejny odcinek jeszcze w tym toku

Minister infrastruktury zapowiedział również, że jeszcze w tym roku otwarty zostanie kolejny odcinek S19 od granicy z Białorusią w Kuźnicy do Sokółki (Kuźnica-Sokółka Północ). W 2026 r. mają być oddawane do użytku kierowcom kolejne podlaskie odcinki S19 o łącznej długości 70 km.

Wojewoda podlaski Jacek Brzozowski przypomniał w kontekście zapowiedzi otwarcia odcinka S19 od Kuźnicy, że premier Donald Tusk zapowiedział we wtorek w Białymstoku, że jeszcze w listopadzie rząd ma być gotowy do otwarcia drogowych przejść granicznych z Białorusią w Kuźnicy i Bobrownikach. Są one zamknięte w związku z wywołanym latem 2021 r. przez Białoruś kryzysem migracyjnym przy tej granicy. Drogowe przejście w Kuźnicy jest nieczynne od listopada 2022 r.

Kręgosłup komunikacyjny Polski wschodniej

Minister infrastruktury podkreślił, że oddawane odcinki S19 są ważne dla mieszkańców województwa podlaskiego, ale nie tylko, ponieważ S19 to międzynarodowy szlak komunikacyjny z północy na południe Europy. S19 prowadzi od Kuźnicy przez okolice Białegostoku na południe w stronę województw lubelskiego i podkarpackiego. Wojewoda podlaski Jacek Brzozowski powiedział, że droga S19 to „kręgosłup komunikacyjny Polski wschodniej”.

Minister rolnictwa Stefan Krajewski, który również był na konferencji w Bielsku Podlaskim dziękował rolnikom za zrozumienie, bo pod budowę S19 była wyłączana z użytkowania ziemia rolna, a wszystko ma służyć mieszkańcom, kierowcom, bezpieczeństwu i komfortowi jazdy.

- My na tę drogę czekaliśmy jak na tlen. Ta droga pozwoli nie tylko na to, żeby miasto było przejezdne, bezpieczne (...), ale też pozwoli na rozwój naszych przedsiębiorców - powiedział burmistrz Bielska Podlaskiego Piotr Wawulski.

S19 Haćki-Bielsk Podlaski Zachód

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Białymstoku przypomniała, że odcinek S19 Haćki-Bielsk Podlaski Zachód ma 9 km. Wykonawcą w systemie projektu i buduj była firma Budimex. Umowa z wykonawcą była podpisana jesienią 2021 r. Inwestycja kosztowała 325,9 mln zł.

Bielsk Podlaski Zachód – Boćki

Odcinek S19 Bielsk Podlaski Zachód – Boćki ma długość 12,1 km. Zrealizowała go firma Strabag (również w formule projektu i buduj) za 309,3 mln zł.

Kolejne odcinki mają być gotowe w 2026 r.

W 2026 r. mają być oddane sąsiednie podlaskie odcinki S19: Deniski-Haćki, Boćki-Malewice i Malewice-Chlebczyn. Trwa także budowa odcinka Krynice – Dobrzyniewo – Białystok Zachód.

Odcinek Kuźnica-Sokółka, który ma być oddany jeszcze w 2025 r. to 10,6 km drogi ekspresowej oraz 5,2 km drogi w standardzie głównej przyspieszonej. Łączny koszt tej inwestycji to 526,2 mln zł.

Jak zapowiadały wcześniej MI i GDDKiA także w piątek w Podlaskiem będą oddane do ruchu dwie obwodnice na dk 8 Białystok-Augustów: Suchowoli oraz Sztabina.

Ruszyły prace na Via Carpatii na Podkarpaciu

W innych regionach kraju prace przy budowie szlaku Via Carpatia też idą pełna parą. Na Podkarpaciu ruszyły prace w terenie jednocześnie na dwóch odcinkach Domaradz – Krosno oraz Dukla – Barwinek. Na pierwszym etapie prac wykonawca wbija pale, które będą fundamentem pod duże obiekty inżynieryjne.

S19 Domaradz – Krosno – estakada nad rzeką

Na odcinku S19 Domaradz – Krosno pierwsze pale wykonywane są na estakadzie zlokalizowanej na granicy miejscowości Jabłonica Polska i Haczów. Jak podaje rzeszowski oddział GDDKiA, posadowienie tego obiektu będzie pośrednie, na żelbetowych palach prefabrykowanych o wymiarach 40x40 cm oraz na mikropalach o średnicy 25 cm. W sumie wykonawca wbije 219 pali prefabrykowanych i 91 mikropali. Na całym odcinku prace palowe będą wykonywane na 21 z 29 obiektów.

S19 Dukla – Barwinek

Na S19 Dukla – Barwinek pierwsze pale wykonywane są na wiadukcie zlokalizowanym w m. Cergowa. Obiekt ten będzie miał 28,5 metra długości i 26,4 m szerokości. Do wykonania tego wiaduktu konieczne będzie wykonanie 40 pali o średnicy 1 metra i długości 10 metrów. Na całym odcinku prace palowe będą prowadzone na 37 z 42 obiektów.

Stan prac na podkarpackim odcinku Via Carpatia

Podkarpacki fragment S19 będzie miał długość ok. 170 km. Aktualnie kierowcy korzystają już z 82 km tej trasy na odcinku Lasy Janowskie – Rzeszów Południe. Oznacza to, że połączyliśmy nie tylko stolice województwa podkarpackiego i lubelskiego. Mieszkańcy. Kolejne 84 km trasy Via Carpatia jest na różnych etapach realizacji. W budowie są odcinki: Rzeszów Południe – Babica, Babica – Jawornik, Domaradz – Krosno, Krosno – Miejsce Piastowe, Miejsce Piastowe – Dukla, Dukla – Barwinek i dobudowa drugiej jezdni Sokołów Małopolski Płn. – Jasionka. Na etapie opracowywania dokumentacji do wniosku o decyzję ZRID są odcinki Jawornik – Lutcza, Lutcza – Domaradz.