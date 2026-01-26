Tramwaje w Szczecinie nie jeżdżą

„Ze względu na niesprzyjające warunki drogowe wszystkie tramwaje w mieście nie kursują do odwołania” - poinformowała spółka Tramwaje Szczecińskie. Tabor, który rano wyjechał na tory zostanie odholowany przy użyciu pojazdów technicznych. W tym samym czasie spółka pracuje nad skuwaniem lodu z trakcji.

Opady marznącego deszczu, które od rana występują w zachodnich rejonach Polski doprowadziły do paraliżu komunikacyjnego. W Szczecinie zamarzła trakcja tramwajowa, co unieruchomiło wiele pojazdów. Wobec tego miasto zdecydowało o zupełnym wyłączeniu tego środka komunikacji.

Reklama

- Tramwaje będą sukcesywnie odholowywane przy pomocy pojazdów technicznych - mówi Wojciech Jachim, rzecznik spółki Tramwaje Szczecińskie. - Równolegle trwa skuwanie lodu z trakcji na torowiskach bezpośrednio prowadzących do zajezdni po to aby umożliwić tramwajom samodzielny wjazd do zajezdni.

Reklama

Odwołane zajęcia na uczelniach, problemy w szkołach

- Do wszystkich szkół i przedszkoli jako Urząd Miasta wysłaliśmy prośbę, by informować rodziców o bardzo trudnych warunkach i rekomendować pozostawienie dzieci w domach. Tego rodzaju nieobecności winny być usprawiedliwiane. Jednocześnie każde dziecko, które w szkole już jest ma zapewnioną opiekę – poinformował Piotr Krzystek, prezydent Szczecina w mediach społecznościowych.

Reklama

Z powodu ekstremalnych warunków pogodowych odwołano zajęcia w szkołach wyższych. Jak podał PAP, godziny dziekańskie ogłoszono zarówno na Uniwersytecie Szczecińskim, jak i na Politechnice Morskiej.

Utrudnienia na kolei

Wciąż z utrudnieniami muszą liczyć się pasażerowie kolei. PKP PLK od rana walczy z oblodzeniem trakcji. Z tego powodu przez kilka godzin wstrzymano ruch między Poznaniem a Wrocławiem. To połączenie udało się przywrócić, jednak wciąż nie jeżdżą pociągi ze stolicy Wielkopolski do Szczecina.