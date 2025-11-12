Samoloty wystartowały z bazy sił powietrznych USA w Barksdale w stanie Luizjana i pokonały ponad 7700 kilometrów, aby dotrzeć do Hiszpanii. Nie jest to dystans zaskakujący dla tej konstrukcji. B-52 Stratofortress może bowiem dolecieć praktycznie w każde miejsce na Ziemi, przenosząc przy tym ponad 31 ton uzbrojenia.

Bombowce B-52 wylądowały w Europie. Mogą przenosić broń jądrową

Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych opublikowały zdjęcia z przylotu maszyn do bazy Morón. Na jednym z nich widać bombowiec o oznaczeniu 0062. Jak wynika z danych amerykańskiej organizacji Nautilus Institute for Security and Sustainability z 2024 roku, ten konkretny egzemplarz zachował zdolności do przenoszenia broni atomowej. Obecnie flota amerykańskich B-52 liczy 76 maszyn, z czego 46 jest przystosowanych do przenoszenia uzbrojenia nuklearnego, w tym pocisków manewrujących AGM-129 (ACMS) i AGM-86B (ALCM).

Rozmieszczenie amerykańskich bombowców w Hiszpanii jest częścią cyklicznej misji Bomber Task Force Europe, w ramach której USA regularnie rotują swoje strategiczne samoloty bojowe na kontynencie europejskim. B-52 wezmą udział w serii ćwiczeń i operacji szkoleniowych z udziałem sojuszników, w tym Finlandii, Litwy i Szwecji, a także innych państw NATO. Celem misji jest nie tylko doskonalenie współpracy pomiędzy partnerami, lecz także utrzymanie wysokiej gotowości bojowej sił sojuszniczych. W oficjalnym komunikacie podkreślono, że obecność bombowców B-52 w Europie stanowi "jasny sygnał o gotowości Stanów Zjednoczonych do reagowania na możliwe zagrożenia w regionie".

USA prężą muskuły w Europie. Co wyróżnia bombowce strategiczne B-52?

Bombowce strategiczne dalekiego zasięgu B-52 Stratofortress pomimo swojego wieku dalej są trzonem strategicznego lotnictwa bombowego USA, a Pentagon planuje z nich korzystać co najmniej do 2060 roku.

Parametry techniczne bombowca B-52 Stratofortress:

Długość: 48,5 m

Rozpiętość skrzydeł: 56,4 m

Wysokość: 12,4 m

Masa całkowita: 219600 kg

Ładunek uzbrojenia: 31500 kg

Napęd: 8x silników turboodrzutowych Pratt & Whitney TF33-P-3/103

Prędkość maksymalna: 1046 km\h

Zasięg lotu: 14162 km

Pułap: 15,1 km

RQ-4B Global Hawk nad Polską. NATO reaguje na ruchy Rosjan

Co ciekawe, 11 listopada, czyli kilka dni po przylocie B-52 do Hiszpanii, nad terytorium Polski operował amerykański samolot rozpoznawczy RQ-4B Global Hawk. Bezzałogowiec prowadził misję w rejonie graniczącym z obwodem królewieckim, w której stacjonują m.in. jednostki wyposażone w systemy rakietowe Iskander. Lot strategicznego drona w tym rejonie może być odpowiedzią NATO na ostatnie groźby Kremla dotyczące przeprowadzenia kolejnych prób nuklearnych. To już czwarty w krótkim czasie przelot RQ-4B nad Polską, co pokazuje wzmożoną aktywność sojuszniczych sił rozpoznawczych wzdłuż wschodniej flanki NATO.