Dodatek mieszkaniowy to koło ratunkowe dla tych, którzy mają niskie dochody i dla których opłaty czynszowe oraz rachunki bywają nie do udźwignięcia. Co ważne, przysługuje nie tylko właścicielom lokali, ale również najemcom i podnajemcom lokali. Można się o nie ubiegać nawet wtedy, kiedy mieszkanie zostało wynajęte na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Reklama

Otrzymanie pomocy jest warunkowane wysokością dochodów gospodarstwa domowego. Nie można więc przekraczać określonego limitu. Samo mieszkanie musi mieścić się w ustalonych normach metrażowych.

Ponieważ od marca tego roku obowiązują nowe, wyższe progi dochodowe, z dopłaty do czynszu może skorzystać więcej gospodarstw domowych.

Dopłata do czynszu. Takie są teraz nowe limity

To 3 272,69 zł miesięcznie dla gospodarstwa jednoosobowego. Kwota stanowi 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia. W przypadku w gospodarstw wieloosobowych to 2 454,52 zł na głowę. Tu kwota stanowi 30 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Pod uwagę brane są dochody z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku. W sytuacji, kiedy dochód przekracza wskazane limity, możliwe jest uzyskanie dodatku w pomniejszonej wysokości.

Metrażowe kryterium dodatku mieszkaniowego

Jakie są szczegóły związane ze spełnieniem kryterium związanego z powierzchnią mieszkania? To 35 metrów kwadratowych dla jednej osoby, dla trzech to 45 metrów. Dla czterech osób ten wymóg to 55 metrów kwadratowych, dla pięciu 65, dla sześciu to 70 metrów kwadratowych (zwiększenie o 5 metrów na każdą kolejną osobę).

Jeśli w lokalu mieszka ktoś z niepełnosprawnością, poruszający się na wózku lub wymagający osobnego pokoju, wówczas normatywna powierzchnia zwiększa się o 15 metrów kwadratowych.

Wysokość dopłaty do czynszu jest uzależniona od sytuacji materialnej gospodarstwa domowego oraz kosztów utrzymania mieszkania. Przeciętna wysokość dodatku mieści się w przedziale od 250 do 380 zł miesięcznie, chociaż w indywidualnych przypadkach może być wyższa lub niższa – podaje Gazeta Prawna. Ci, którzy nie mają centralnego ogrzewania, ciepłej wody lub gazu mogą też otrzymać ryczałt na opał, którego wysokość zależy od rodzaju ogrzewania oraz cen energii.

Wniosek o dofinasowanie należy złożyć w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej. Musi zawierać deklarację o dochodach wszystkich pełnoletnich domowników z ostatnich trzech miesięcy, dokumenty potwierdzające koszty utrzymania mieszkania, takie jak na przykład czynsz czy rachunki za media. Konieczne są też dokumenty potwierdzające powierzchnię użytkową lokalu.

Kiedy dodatek mieszkaniowy zostanie przyznany, wypłacany jest zarządcy budynku lub osobie uprawnionej do pobierania należności za zajmowany lokal. W przypadku ryczałtu na brak centralnego ogrzewania trafia bezpośrednio do tych, którzy o dopłatę się ubiegali. Maksymalny czas na wydanie decyzji o przyznaniu dodatku wynosi trzydzieści dni od złożenia wniosku.