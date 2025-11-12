Spotkanie Quad zostało bezterminowo zawieszone

Jak podał portal, powołując się na dwa źródła zaznajomione z sytuacją, spotkanie Quadu zostało bezterminowo zawieszone ze względu na gniew gospodarzy na nałożone przez prezydenta Trumpa cła, które wynoszą obecnie 50 proc.

- Nie będzie spotkania Quadu, dopóki stawka ceł pozostanie na obecnym poziomie - powiedział jeden z informatorów. Biały Dom poinformował, że nadal odbywają się inicjatywy w ramach czwórki na niższym szczeblu.

Rola i waga Indii

Indie są największą gospodarką, z którą administracja Trumpa dotąd nie zawarła wstępnego porozumienia w sprawie handlu. Początkowo cła na indyjskie towary wynosiły 25 proc., lecz Trump zdecydował później podwoić je ze względu na zakup przez Indie rosyjskiej ropy naftowej. Prezydent USA twierdził niedawno, że rząd w New Delhi zdecydował się zrezygnować z kupowania surowca, a rozmowy na temat porozumienia handlowego przebiegają dobrze.

Tzw. Quad to format istniejący od dwóch dekad, lecz jego pierwsze spotkanie na szczeblu przywódców odbyło się dopiero w 2021 r., zwołane przez prezydenta Joe Bidena. Jest to jeden z głównych formatów regionu Indo-Pacyfiku nastawionych na zrównoważenie wpływów Chin.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński