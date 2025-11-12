Zagrożenie sabotażem cybernetycznym

Dyrektor generalny Australijskiej Organizacji Bezpieczeństwa i Wywiadu (ASIO) powiedział na konferencji w Melbourne, że „bezprecedensowy poziom szpiegostwa” oznacza, że rośnie zagrożenie cybernetycznym sabotażem w ciągu najbliższych pięciu lat.

Wskazał w tym kontekście „jedno państwo narodowe – nie będzie nagród za zgadnięcie, które – podejmujące liczne próby skanowania i penetracji krytycznej infrastruktury w Australii” i u jej państw sojuszniczych. Celem tych działań są „sieci wodociągowe, transportowe, telekomunikacyjne i energetyczne” - dodał.

Dwie grupy hakerskie pracują dla chińskiego wywiadu

Jak powiedział, dwie grupy hakerskie, Salt Typhoon i Volt Typhoon, zaatakowały firmy telekomunikacyjne w USA i Australii, i pracują dla chińskiego wywiadu. „Obie grupy brały udział w kradzieży poufnych informacji, ale prawdziwym zagrożeniem była groźba sabotażu – zakłócenia funkcjonowania krytycznej infrastruktury” - zaznaczył.

Dodał, że Salt Typhoon dokonał włamań do sieci telekomunikacyjnych w USA i „badali sieci telekomunikacyjne w Australii”. Celem grupy Volt Typhoon było wywołanie zakłóceń, a hakerzy mieli naruszyć bezpieczeństwo sieci infrastruktury krytycznej w USA, aby w przyszłości dokonać sabotażu. - Widzieliśmy też chińskich hakerów badających naszą infrastrukturę krytyczną – powiedział.

Infrastruktura krytyczna zagrożona sabotażem

Burgess podkreślił, że reżimy autorytarne są obecnie coraz bardziej skłonne do sabotowania krytycznej infrastruktury innych państw, aby „utrudniać podejmowanie decyzji, szkodzić gospodarce, osłabiać zdolność prowadzenia wojny i szerzyć społeczne niezadowolenie”.

- Nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak (...) niszczycielskie mogą być te działania – powiedział.

Burgess zaznaczył, że krótkie przerwy w łączności telekomunikacyjnej, niezwiązane z ingerencją zagraniczną, miały znaczący i szeroko rozpowszechniony wpływ na społeczeństwo. - (A teraz) wyobraźmy sobie konsekwencje wyłączenia wszystkich sieci: prądu podczas fali upałów, zanieczyszczenia wody pitnej, sparaliżowania systemu finansowego - dodał.

Dyrektor ASIO powiedział, że krąg zainteresowań szpiegów się poszerza. - Agresywnie atakują projekty, negocjacje i inwestycje sektora prywatnego, które mogłyby dać zagranicznym firmom przewagę handlową. I tak jak przestępcy, agresywnie atakują dane klientów.

Jak powiedział szef wywiadu, według ostrożnych szacunków w ciągu jednego roku australijskim firmom wykradziono tajemnice handlowe i własność intelektualną o wartości około 2 mld USD.

Burgess opisał umiejętności hakerów jako „niezwykle zaawansowane, wykorzystujące najwyższej klasy umiejętności do wyszukiwania sieci, testowania luk w zabezpieczeniach, pukania do »cyfrowych drzwi« i sprawdzania »cyfrowych zamków«”.

- A gdy już włamią się do waszych sieci, aktywnie i agresywnie mapują wasze systemy i starają się utrzymać stały, niewykryty dostęp do nich, który umożliwia im przeprowadzanie aktu sabotażu w wybranym czasie i momencie - powiedział.