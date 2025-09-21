Decyzja Kanady, Australii i Wielkiej Brytanii

W oświadczeniu Carney napisał, że „Kanada uznaje państwo palestyńskie i oferuje partnerstwo w budowaniu pokojowej przyszłości zarówno dla państwa palestyńskiego, jak i państwa Izrael”.

Premier Albanese w swoim oświadczeniu stwierdził, że „Australia uznaje uzasadnione i od dawna pielęgnowane aspiracje narodu palestyńskiego do posiadania własnego państwa”.

Premier Keir Starmer poinformował w niedzielę w oświadczeniu wideo, że Wielka Brytania uznaje państwo palestyńskie. Zapowiedział także nałożenie kolejnych sankcji na ugrupowanie terrorystyczne Hamas.

- Dziś, aby ożywić nadzieję na pokój i rozwiązanie dwupaństwowe, oświadczam jasno, jako premier tego wspaniałego kraju, że Wielka Brytania formalnie uznaje państwo palestyńskie – stwierdził szef brytyjskiego rządu.

Premier po raz pierwszy poinformował o zamiarze uznania Palestyny w lipcu.