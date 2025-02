Trudności w rekrutacji

Choć z opublikowanych we wtorek danych GUS wynika, że stopa bezrobocia w styczniu 2025 r. wyniosła 5,4 proc., wobec 5,1 miesiąc wcześniej, to aż 59 proc. polskich firm deklaruje trudności w rekrutacji - wynika z raportu pt.:" „Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Styczeń 2025”. Najbardziej poszukiwanymi są pracownicy z umiejętnościami technicznymi i inżynieryjnymi oraz w obszarze logistyki, obsługi klienta, i produkcji.

Pieniądze to nie wszystko

Autorzy publikacji zauważyli też, że pieniądze nie są już wystarczającym czynnikiem przyciągającym lub zatrzymującym talenty. Powołując się na badania Randstad Workmonitor, napisali, że dla 87 proc. pracowników kluczowa jest stabilność zatrudnienia, ale niemal równie ważna okazuje się równowaga między życiem zawodowym a prywatnym (83 proc.). Ponadto 34 proc. badanych jest gotowych zaakceptować niższą pensję dla lepszej atmosfery w pracy, a 30 proc. oczekuje zgodności miejsca pracy z własnymi wartościami. "Dla firm oznacza to konieczność opracowania bardziej kompleksowych i zrównoważonych strategii zatrudnienia, które będą uwzględniać zarówno potrzeby biznesowe, jak i oczekiwania pracowników" - czytamy w publikacji.

Z raportu wynika, że globalny rynek pracy stoi przed znaczącą transformacją wynikającą - z jednej strony - ze zmieniających się oczekiwań zarówno pracowników jak i szukających oszczędności firm, a z drugiej - np. z rozwoju technologicznego. Jak wynika z danych World Economic Forum, do 2030 roku powstanie około 170 milionów nowych miejsc pracy w kluczowych sektorach, takich jak energia odnawialna, edukacja i medycyna. To właśnie te branże - jak prognozują autorzy raportu - będą napędzać wzrost gospodarczy, odpowiadając na globalne wyzwania związane z transformacją energetyczną i dynamicznym rozwojem innowacji technologicznych. Zniknie natomiast około 92 milionów stanowisk z tradycyjnych gałęzi przemysłu i logistyki.

Zmiany dla pracowników i pracodawców

Zmieniające się realia rynku pracy stawiają wyzwania zarówno przed firmami, jak i pracownikami. Zgodnie z raportem ManpowerGroup, firmy na całym świecie już planują działania takie jak rozwój kompetencji (28 proc.) i wprowadzanie elastycznych form zatrudnienia (22 proc.). Natomiast w Polsce przedsiębiorcy najczęściej stawiają na podwyżki wynagrodzeń (28 proc.), przekwalifikowanie pracowników (26 proc.) oraz pozyskiwanie nowych talentów (21 proc.).

Z kolei pracownicy muszą przygotować się na ciągłe doskonalenie umiejętności i dostosowywanie się do dynamicznie zmieniających się wymagań rynku. W ocenie autorów raportu, kreatywność, odporność na stres, wiedza teoretyczna i praktyczna oraz gotowość do nauki to kluczowe kompetencje przyszłości. Kluczowym czynnikiem transformacji na rynku pracy - jak czytamy w publikacji - jest rozwój narzędzi opartych na sztucznej inteligencji. Już teraz 46 proc. pracowników wykorzystuje rozwiązania oparte na AI, a 66 proc. firm aktywnie zachęca swoje zespoły do wdrażania tych technologii w codziennych zadaniach.

Eksperci PARP uważają, że pracodawcy dostrzegają w AI nie tylko narzędzie do optymalizacji procesów i redukcji kosztów, ale także sposób na zwiększenie kreatywności zespołów, przyspieszenie analiz danych oraz lepsze zarządzanie projektami. "Automatyzacja prostych zadań pozwala pracownikom skupić się na bardziej złożonych i innowacyjnych działaniach, co sprzyja rozwojowi kompetencji przyszłości" - stwierdzili. Dodali też, że organizacje, które postawią na rozwój kompetencji technologicznych swoich zespołów oraz elastyczne modele współpracy, będą miały największe szanse na utrzymanie przewagi konkurencyjnej w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu biznesowym. (PAP)