Z badania McKinsey & Co., wynika, że rynek pracy wykwalifikowanej w Stanach Zjednoczonych stoi w obliczu rekordowo wysokiej presji, szczególnie w przypadku firm zajmujących się produkcją i budownictwem.

Gigantyczne braki fachowców

W grudniu 2023 r. w branży budowlanej w USA nie było obsadzonych około 374 tys. miejsc pracy. Według badania Associated General Contractors of America z 2023 r. 70 procent respondentów jest zaniepokojonych niewystarczającą liczbą pracowników lub podwykonawców, a 80 procent ma trudności z obsadzeniem niektórych lub wszystkich stanowisk. Wśród elektryków, którzy są krytyczną grupą zawodową dla branży budowlanej i produkcyjnej, szacuje się, że 30 procent elektryków związkowych osiągnie wiek emerytalny w ciągu następnej dekady. Oszałamiająca liczba 584 tys. ofert pracy była w przemyśle wytwórczy USA w styczniu 2024 r. Największe braki odczuwalne były wśród spawaczy.

Niedobory siły roboczej, zaostrzyły konkurencję o talenty, co doprowadziło do wzrostu płac o ponad 20 proc. w wykwalifikowanych zawodach od 2020 r., informuje McKinsey & Co.

Wymagane wyksztalcenie

Chociaż wiele prac fizycznych nie wymaga czteroletniego dyplomu, większość tych stanowisk wymaga certyfikatów, licencji, a w niektórych przypadkach rozległego szkolenia w miejscu pracy.

Oto dwa przykłady poszukiwanych zawodów wymagających kwalifikacji, w których roczna płaca przekracza 100 tys. dolarów i nie wymagają tytułu licencjata, według danych Resume Genius i Biura Statystyki Pracy:

Technik urządzeń dźwigowych

Pracownicy, którzy instalują, naprawiają i konserwują windy, schody ruchome, chodniki ruchome, wyciągi krzesełkowe i inne windy mogą liczyć na zarobki znacznie powyżej 100 tys. USD rocznie (mediana rocznej pensji: 102 420 USD).

Aby pracować w tym zawodzie w USA trzeba mieć dyplom ukończenia szkoły średniej i ukończyć program praktyk sponsorowany przez związek zawodowy, stowarzyszenie branżowe lub indywidualnego wykonawcę. Większość stanów wymaga, aby technik posiadał licencję i ukończył dodatkowe szkolenie w miejscu pracy.

Operatorzy elektrowni

W obowiązkach operatora elektrowni jest kontrola kotłów, turbin, generatorów i innych systemów w elektrowni, która wytwarza i dystrybuuje energię elektryczną. Mediana rocznej pensji operatorów elektrowni jest na poziomie 100 890 USD. Aby pracować w tym zawodzie w USA zazwyczaj potrzebny jest tylko dyplomu ukończenia szkoły średniej i przejście obszernego szkolenia w miejscu pracy.