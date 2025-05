Według nowego raportu Mastercard Economics Institute w 2024 r. liczba oszustw w sektorze turystycznym wzrosła o 18 proc. w szczycie sezonu letniego i o 28 proc. w szczycie sezonu zimowego – podaje CNBC.

Z danych Mastercard wynika, że turyści zagrożeni są już na etapie planowania podróży. Oszustwa związane z rezerwacjami dokonywanymi przez biura podróży i firmy turystyczne są czterokrotnie wyższe niż średnia liczba oszustw w innych branżach.

Jak zaznaczają autorzy raportu po opłaceniu wycieczki może okazać się, że do wyjazdu nigdy nie dojdzie lub może się on znacząco różnić od tego, co było w ofercie.

Jaki zagrożenia czyhają na turystów?

Najczęściej spotykane oszustwa w branży turystycznej pochodzą ze strony firm turystycznych i biur podróży. Jednak to nie jedyna zagrożenia jaki czyhają na turystów, którzy na oszustów mogą natknąć się także w miejscu zakwaterowanie, w restauracji, a nawet w czasie podróży.

Istotne znacznie ma też cel wycieczki. Z danych Mastercard wynika, że np. w Hongkongu i Barcelonie oszustwa związane z taksówkami i wypożyczalniami samochodów stanowią zaledwie 2 proc. zgłoszonych przypadków oszustw, podczas gdy w Dżakarcie w Indonezji odsetek ten wynosi 66 proc..

Tymczasem w USA i na Bliskim Wschodzie dominują oszustwa w usługach gastronomicznych. Według przedstawiciela Mastercard katalog oszustw w gastronomii obejmuje takie oszustwa jak zawyżanie ceny za jedzenie, dodawanie nieautoryzowanych napiwków lub nawet kradzież danych kart kredytowych podróżnych.

Odsetek różnych rodzajów oszustw zgłoszonych w 9 miastach

Odsetek zgłoszonych oszustw związane z podróżami w różnych miastach Miasto Kraj Agencje turystyczne i touroperatorzy Zakwaterowanie Usługi gastronomiczne Loty i pociągi Taksówki i wynajem samochodów Hongkong Hongkong (Chiny) 70% 7% 12% 9% 2% Delhi Indie 64% 8% 11% 17% Barcelona Hiszpania 64% 5% 19% 11% 2% Londyn Wielka Brytania 21% 6% 33% 6% 34% Phuket Tajlandia 19% 39% 40% 1% Stambuł Turcja 18% 19% 22% 1% 39% Nowy Jork USA 11% 21% 63% 3% 1% Bangkok Tajlandia 9% 5% 34% 3% 48% Dżakarta Indonezja 3% 4% 25% 2% 66% Źródło: Mastercard Economics Institute

Najbezpieczniejsze miasta dla turystów

Jak oceniają eksperci Mastercard Economics Institute, ryzyko oszustw znacznie różni się w zależności od miasta. Według danych Mastercard najniższy wskaźnik oszustw turyści zgłaszali w następujących miejscach:

San Francisco, USA

Dublin, Irlandia

Seul, Korea Południowa

Budapeszt, Węgry

Edynburg, Szkocja

