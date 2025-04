"Doświadczenia" coraz ważniejsze niż rzeczy materialne

Badanie wykazało, że w tym roku 58 proc. polskich ankietowanych zwiększyło budżety na "doświadczenia", które planują zrealizować, w porównaniu do zeszłego roku. 40 proc. badanych przyznało, że ogranicza zakupy materialnych rzeczy, takich jak odzież, a 33 proc. mniej wydaje na gadżety, aby zaoszczędzone w ten sposób pieniądze przeznaczyć na "doświadczenia". "Co więcej, polscy konsumenci świadomie i racjonalnie podchodzą do kwestii planowania i wydawania pieniędzy przeznaczonych na wrażenia" - poinformowano w komunikacie podsumowującym badanie.

Przekazano również, że 77 proc. ankietowanych upewnia się, że aktywność znajdująca się na ich "liście marzeń" mieści się w założonym budżecie, a 72 proc. przyznaje, że przed dokonaniem rezerwacji sprawdza i porównuje oferty, aby znaleźć najlepszą okazję. 39 proc. respondentów czeka z rezerwacją do momentu otrzymania wynagrodzenia.

Co jest dla nas najcenniejszym doświadczeniem?

Jak wynika z badania, aktywności na świeżym powietrzu to dla 91 proc. badanych osób z Polski "najcenniejsze doświadczenia" w 2025 r. Dla 89 proc. takim doświadczeniem są przeżycia związane z podróżowaniem i turystyką. W komunikacie zwrócono uwagę, że 28 proc. polskich respondentów zadeklarowało, iż planuje w tym roku wydać ponad 4 tys. zł na zwiedzanie świata.

Dalej na "liście marzeń" ankietowanych z Polski znalazły się doświadczenia związane ze zdrowiem i wellness - wskazało na to 83 proc. - oraz "doświadczenia rodzinne" - 79 proc. Mniej respondentów wskazało na koncerty i wydarzenia muzyczne na żywo, doświadczenia związane z historią i dziedzictwem kulturowym oraz "doświadczenia filmowe" - odpowiedzi te zaznaczyło po 78 proc. uczestników badania.

Poinformowano również, że dla 87 proc. ankietowanych polskich konsumentów priorytetem jest "inwestowanie w niezapomniane chwile" uwzględnione na "liście marzeń". Dla 42 proc. ankietowanych Polaków motywacją do "inwestycji w doświadczenia" jest chęć budowania wspomnień na całe życie, dla 36 proc. potrzeba odkrywania świata i zyskania nowego spojrzenia, a dla 28 proc. pytanych dzielenie się doświadczeniami z bliskimi.

Większość osób woli Polskę niż zagranicę

"W tegorocznym badaniu Mastercard, 65 proc. ankietowanych Polaków podało, że woli czerpać z atrakcji lokalnych niż międzynarodowych. 71 proc. respondentów tłumaczy to redukcją kosztów podróży, 55 proc. udogodnieniami i łatwością podróżowania, a co drugi respondent przyznaje, że chce wspierać lokalną gospodarkę" - poinformowano w publikacji.

Zwrócono również uwagę, że w zeszłorocznym badaniu Polacy najchętniej "inwestowali" w podróże i turystykę, aktywności na świeżym powietrzu oraz przeżycia związane ze spędzaniem czasu z rodziną - wskazało tak odpowiednio 53 proc., 49 proc. i 33 proc. osób.

Badanie zostało przeprowadzone w lutym 2025 r. metodą ankietową przez agencję badawczą Dynata. W badaniu wzięło udział 15 tys. respondentów z Austrii, Francji, Niemiec, Włoch, Polski, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Belgii, Irlandii, Bułgarii, Rumunii, Chorwacji, Serbii, Szwecja, Holandii, Grecji, Cypru, Czech, Portugalii i Szwajcarii. (PAP)