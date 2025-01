Coroczna lista, firmy Time Out powstaje na bazie ankiety przeprowadzonej wśród ponad 18,5 tys. mieszkańców miast, a także w oparci o opinie własnego panelu 100 ekspertów. Respondenci zostali poproszeni o podzielenie się przemyśleniami na temat, jedzenia, życia nocnego, kultury, przystępności cenowej, jakości życia i ogólnej atmosfery miasta. Następnie Time Out połączył wszystkie te dane, tworząc łącznie 44 różne kryteria, na bazie których powstała lista 50 najlepszych miast na świecie na rok 2025.

Reklama

Najlepsze miasto świata - Kapsztad

Na szczycie rankingu Time Out znalazł się Kapsztad, który wygrał we wszystkich kategoriach. Miasto w Republice Południowej Afryki to jedno z najpiękniejszych miast na ziemi. Niesamowite położenie, piaszczyste plaże, kolonialne zabytki, śródziemnomorski klimat, rewelacyjna kuchnia, wyborne wino i kosmopolityczna atmosfera, a nad tym wszystkim Góra Stołowa.

Bangkok, dugi na liście

Na drugim miejscu na liście 2025, znajduje się miasto, które od dawna cieszy się popularnością wśród globalnych podróżników — Bangkok. Stolica Tajlandii spełnia wszystkie wymagania wielkiego miasta. Bangkok słynie z przyjaznej atmosfery, bogactwa kulturowego i jest pełna kultowych miejsc, takich jak Wat Arun i Wielki Pałac” — twierdzi Time Out.

Nic dziwnego, że światowej sławy scena kulinarna Bangkoku zajęła wysokie miejsce wśród respondentów, a Time Out stwierdził, że 86 proc. mieszkańców uznało jedzenie w Bangkoku za „dobre” lub „niesamowite”, a 84 proc. stwierdziło, że jedzenie na mieście jest niedrogie.

Nowy Jork spadł z pozycji lidera

Na najniższym stopniu podium znalazło się miejsce dla Nowego Jorku, który był zwycięzcą ubiegłorocznego zestawienia. Time Out zauważył, że 78 proc. Nowojorczyków opisało miasto jako ekscytujące, i był to najwyższy wynik ze wszystkich przebadanych miast. Natomiast 92 proc. respondentów pochwaliło jego światowej klasy scenę artystyczną i kulturalną.

Pierwszą dziesiątkę na liście uzupełniają: Melbourne, Londyn, Nowy Orlean, Meksyk, Porto, Szanghaj i Kopenhaga.

Warszawa na liście Time Out

Na liście Time Out znalazło się też miejsce dla jednego polskiego miasta. Na 50. pozycji uplasowała się stolica Polski - Warszawa.

50 najlepszych miast na świecie według Time Out w 2025 r.