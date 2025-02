Porto - miasto pełne tajemnic

Jeśli marzycie o wiosennym klimacie i niezwykłej architekturze, Porto będzie strzałem w dziesiątkę. To portugalskie miasto zachwyca nie tylko zabytkami wpisanymi na listę UNESCO, ale też... całkowicie darmowymi atrakcjami! Spacerując po urokliwych uliczkach, możecie natknąć się na uliczne festiwale czy lokalne targi. A widok z mostu Ludwika? Bezcenny! Z Wrocławia lub Krakowa dolecicie tam bez problemu.

Kopenhaga - raj dla najmłodszych

Duńska stolica to prawdziwa gratka dla rodzin z dziećmi. Tivoli Gardens, największy park rozrywki w mieście, zapewni emocje zarówno małym, jak i dużym. A może chcecie zobaczyć ponad 20 tysięcy gatunków morskich stworzeń? Den Blå Planet, największe akwarium w Europie Północnej, czeka na was! Loty dostępne są z Warszawy-Modlin, Poznania, Krakowa i Gdańska.

Wyspy pełne tradycji

Szukacie czegoś naprawdę wyjątkowego? Malta i Sycylia jest dla was! W czasie Wielkanocy na ulicach odbywają się tam spektakularne procesje - niektóre kultywowane od XIII wieku! W Valletcie i Ennie możecie być świadkami niezwykłych widowisk łączących tradycję z lokalnymi zwyczajami. Na Maltę dolecimy z Rzeszowa, Modlina, Poznania, Wrocławia czy Krakowa, a na Sycylię dolecimy z takich lotnisk jak: Modlin, Wrocław, Poznań, Kraków czy Katowice.

Sztokholm - nie tylko dla wikingów

Szwedzka stolica kryje prawdziwe perełki. Muzeum Vasa z autentycznym, wydobytym z morza okrętem czy najdłuższy w Europie deptak Strøget to tylko przedsmak atrakcji. Wiosenna pogoda zachęca też do odwiedzin w Skansen - niezwykłym muzeum na świeżym powietrzu z własnym zoo! Do Sztokholmu oferowanych jest sporo regularnych połączeń z Poznania, Krakowa, Modlina, Wrocławia lub Gdańska.

