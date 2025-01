Nowe przepis rozszerzają obowiązek posiadania elektronicznej autoryzacji podróży (ETA) dotyczą obywateli łącznie na 88 państw. Wcześniej posiadanie ETA wymagane było tylko dla obywateli Kataru, Bahrajnu, Kuwejtu, Omanu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Arabii Saudyjskiej i Jordanii.

Nowe wymaganie będą wprowadzane w dwóch etapach. Od 8 stycznia 2025 r. obowiązek zakupu ETA spadnie na obywateli 54 krajów i terytoriów, natomiast kolejne 34 państwa zostaną włączone do systemu od 2 kwietnia 2025 r. Kraje i terytoria wymagające wizy nie mogą kupić ETA.

Do czego upoważnia i ile kosztuje ETA

ETA pozwala posiadaczowi na wielokrotne podróże do Wielkiej Brytanii na pobyty do sześciu miesięcy na raz w ciągu dwóch lat lub do czasu wygaśnięcia paszportu posiadacza. Koszt wydania ETA to 10 funtów brytyjskich, czyli około 12,5 USD, lub 11,85 EUR, albo 51 PLN.

Obywatele państw, którzy już od 9 stycznia zobowiązani są do zakupu brytyjskiego ETA mogą tego dokonać online lub za pośrednictwem aplikacji UK ETA.

Osoby na które obowiązek kupna ETA spadnie 2 kwietnia mogą ubiegać się o elektroniczną autoryzację podróży od 5 marca 2025 r. ETA będzie one cyfrowo powiązane z paszportem podróżnego, a wnioskodawcy zazwyczaj otrzymują decyzję w ciągu trzech dni roboczych.

Czy Polacy muszą zakupić brytyjskie ETA?

W pierwszym terminie do systemu ETA wejdą kraje obu Ameryk takie jak Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk, Brazylia, Argentyna, Chile, Paragwaj, Urugwaj, Peru oraz z Azji Japonia, Korea Południowa i Singapur. W drugim terminie, czyli od 2 kwietnia, o ETA będą musieli ubiegać się obywatele między innymi państw Unii Europejskiej, w tym Polski.

Oficjalna strona internetowa gov.uk zawiera listę wszystkich krajów i terytoriów, których obywatele będą musieli ubiegać się o brytyjską ETA. Lista obejmuje też małe państwa wyspiarskie, które są niewidoczne na tej mapie, ale wyszczególnione są w tabeli.