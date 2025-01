Jak silny jest rosyjski paszport?

Rosja zajęła 49. miejsce w rankingu państw z najsilniejszymi paszportami ex aequo z Turcją. To awans w porównaniu z 2023 rokiem (49. pozycja) i zeszłym (51. pozycja). Pomimo inwazji rosyjski paszport nadal należy do 25% najpotężniejszych. Rosjanie mogą odwiedzić bez konieczności wyrabiania wizy 116 państw.

Do jakich krajów mogą podróżować Rosjanie bez wizy?

Wśród krajów przyjmujących Rosjan bez wizy znajdują się między innymi takie państwa jak Argentyna, Białoruś, Brazylia, Egipt, Iran, Arabia Saudyjska czy RPA. Widoczna jest silna prawidłowość – na Rosjan otwarte jest tzw. globalne Południe, czyli kraje Afryki, Ameryki Południowej oraz Środkowej i części Azji.

Niemalże wszystkie kraje Unii Europejskiej i szeroko pojętego Zachodu oczekują od Rosjan pozwolenia na pobyt.

Siła ukraińskiego paszportu

Rosyjski paszport może i ma nadal sporą wartość na południowej półkuli, ale mniejszą niż na przykład Ukraina – ukraiński paszport umożliwia odwiedzenie 148 krajów. Rosjanie pokonują jednak zdecydowanie Chiny, które zajęły w zestawieniu odległą 60. pozycję. Chiński paszport daje szansę na odwiedzenie zaledwie 85 państw.

Najsilniejsze paszporty na świecie

Największą swobodą podróżowania cieszą się obywatele Singapuru (aż 195 „bezwizowych” kierunków). Czołówkę uzupełniają Japonia (193 kraje), Finlandia, Francja, Niemcy, Włochy, Korea Południowa i Hiszpania (192), Austria, Dania, Irlandia, Luksemburg, Holandia, Norwegia i Szwecja (191) oraz Belgia, Nowa Zelandia, Portugalia, Szwajcaria oraz Wielka Brytania (190).

Jak silny jest polski paszport?

Polska zajęła wysoką 7. pozycję eq aequo z Kanadą i Maltą (188 krajów). Możemy podróżować swobodnie po zdecydowanej większości państw z wyjątkiem Afryki.

Całe zestawienie z wykazem poszczególnych państw i możliwych destynacji można znaleźć na stronie Henley&Partners.