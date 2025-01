Film nawołujący do rozbioru Rosji

Reklama

Pojawienie się tego typu nagrania jest zaskakujące, ponieważ chiński internet jest przecież w dużej mierze kontrolowany przez władze. Podkreśla on, że rozległe tereny wschodniej Rosji mają chińską historię i niegdyś należały do azjatyckiej potęgi. W filmie nawołującym do rozbioru Rosji pojawiły się m. in. mapy rozległych terenów Zabajkala, wraz z Władywostokiem i półwyspem Sachalin nad Oceanem Spokojnym.

Materiał ma zdecydowanie agresywny charakter. Zawiera kadry ukazujące chińską armię oraz jej ofensywne zdolności bojowe – pisze w gazecie Jakub Mielnik. Sugeruje, że Rosja jest obecnie słaba i powinna zapłacić za swoje kolonialne przewinienia.

Rosyjska kolonialna przeszłość

Tego typu materiały wcześniej nie pojawiały się w chińskiej sieci w stosunku do Rosji. Chińską sieć zalewają natomiast podobne treści dotyczące Tajwanu, które mają budować oczywisty propagandowy przekaz – Tajwan jest chiński i Pekin ma zasoby, by go ponownie przejąć. Czy może to oznaczać, że Pekin rozważa w przyszłości jakieś terytorialne roszczenia wobec sąsiada?

Materiał nawiązuje w oczywisty sposób do rosyjskiej kolonialnej przeszłości. Należy pamiętać, że Rosja ma na tym polu wielkie „osiągnięcia”, przez wieku zagarniając ogromne połacie ziemi należące do innych państw i grup etnicznych. To z azjatyckich okręgów wywodzi się duża część rekrutów walczących na Ukrainie.

Jakie tereny Rosja zabrała Chinom

We wrześniu zeszłego roku prezydent Tajwanu wezwał Chiny, by odebrały Rosji część ziem, które zaanektowała im w XIX wieku. Chodzi m. in. o obszary leżące po lewej stronie Amuru, które zostały przyznane Rosji na mocy traktatu z Aigun z 1858 roku. Chińscy nacjonaliści nawołują Pekin o upomnienie się o sporne ziemie. Państwo Środka straciło je w okresie słabości państwa za rządów dynastii Quing.

Chiny straciły na rzecz Rosji także Kraj Nadmorski obejmujący tereny nad Morzem Japońskim, w tym dzisiejszy Władywostok i Ussuryjski. Przejęcie tych ziem dało Rosji dostęp do wybrzeża Pacyfiku. Innym zaanektowanym obszarem była Dżungaria, która jest częścią dzisiejszego Kazachstanu.