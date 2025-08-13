1200 zł dopłaty do wakacji dla dziecka w 2025. Jak otrzymać dofinansowanie do wakacji dla dzieci?

Rodzice ubezpieczeni w KRUS mają możliwość uzyskania dofinansowania do wakacji dla swojego dziecka w wysokości 1200 zł w 2025 roku. Ważnym warunkiem jest wiek dziecka oraz ubezpieczenie rodzica/opiekuna w KRUS .

Wniosek o dofinansowanie do wakacji dla dziecka w 2025 roku

Składanie wniosków o dofinansowanie do wakacji dla dziecka jest już możliwe, jednak ze względu na ograniczone miejsca warto się pospieszyć. Proces składania wniosków odbywa się za pośrednictwem Fundacji Szansa Dla Gmin. Nabór rozpoczął się 3 kwietnia 2025 roku. Zainteresowani rodzice powinni skontaktować się z koordynatorem wojewódzkim, którego dane kontaktowe są dostępne na stronie internetowej fundacji. Wymagane dokumenty obejmują między innymi kartę kwalifikacyjną uczestnika, zgodę rodziców, a także regulamin i stosowne oświadczenia.

Jakie warunki musi spełnić dziecko, żeby otrzymać dofinansowanie do wakacji?

Aby kwalifikować się do dopłaty w wysokości 1200 zł na kolonie, dziecko musi spełniać dwa kluczowe warunki:

Musi być w wieku od 5 do 16 lat, tj. urodzone pomiędzy 1 stycznia 2009 a 31 grudnia 2020 roku.

Jego rodzic lub opiekun prawny musi posiadać ubezpieczenie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Wsparcie to przysługuje wyłącznie w przypadku spełnienia obu powyższych kryteriów.

Koszt wakacji/kolonii dla dziecka z dofinansowaniem w 2025 roku

Pełen koszt kolonii wynosi 2000 zł. Przyznane dofinansowanie to 1200 zł. Rodzice są zobowiązani do pokrycia pozostałej kwoty, a w celu rezerwacji miejsca dla dziecka wymagana jest wpłata 900 zł zaliczki. Należy pamiętać, że liczba dostępnych miejsc jest limitowana, a zainteresowanie programem jest wysokie.

Dofinansowanie do wakacji dla dziecka - lokalizacje kolonii w 2025 roku

9-dniowe turnusy (obejmujące 8 noclegów) odbędą się w siedmiu ośrodkach wypoczynkowych, oferowanych przez Fundację Szansa Dla Gmin. Są to:

Jarosławiec – "Marysieńka",

Ustronie Morskie – "Beata",

Iława – "Leśna Przystań",

Dźwirzyno – "Rejal",

Władysławowo – "Bałtyk",

Łukęcin – "Pionier",

Mikoszewo – "Korona".

Są to lokalizacje nadmorskie i jeziorne, sprzyjające wypoczynkowi i aktywnościom dzieci.