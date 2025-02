Gdzie wyemigrowali Ukraińcy?

Dane obejmują okres od 24 lutego 2022 roku, czyli początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. W ciągu trzech lat wojny najwięcej Ukraińców wyemigrowało do Niemiec (ponad 1,2 miliona). Nieznacznie niższa liczba znalazła się w Rosji, a prawie 1 milion ukraińskich uchodźców zostało zarejestrowanych w Polsce (998 tysięcy).

Różnica między wspomnianymi trzema krajami a innymi kierunkami uchodźczymi jest już znacznie większa. W Czechach znajduje się 390 tys. Ukraińców, w Wielkiej Brytanii 254 tys., w Hiszpanii 224 tys., w Rumunii 180 tys., we Włoszech 170 tys., a w Słowacji 133 tys.

Migracje wewnętrzne

Z raportu UNHCR wynika, że dodatkowe 3,7 miliona Ukraińców zostało zmuszonych do wewnętrznych przesiedleń. Około 1 milion Ukraińców zdecydował się na powrót do ojczyzny, ale trend ten wyraźnie osłabł z czasem. Część Ukraińców zdecydowała się na powrót do kraju, ale później na ponowną emigrację. Okazuje się, że aż 41 proc. uchodźców to mężczyźni. Stawia to pod znakiem zapytania skuteczność ukraińskich władz w kontekście egzekwowania zakazu opuszczania przez mężczyzn w wieku poborowym kraju. Warto jednak zaznaczyć, że 31 proc. uchodźców stanowią dzieci, a 6 proc. osoby w wieku powyżej 65 lat.

Ponad pół miliona Ukraińców zdecydowało się na przeprawę przez ocean (560 tys.). Najpopularniejsze kierunki to USA oraz Kanada – pisze Statista.

Wielkość ukraińskiej armii

Dla porównania – siły zbrojne Ukrainy liczą, zdaniem ekspertów z Ośrodka Studiów Wschodnich, około 1 miliona osób. Warto zaznaczyć, że to oficjalne dane, a faktycznie wartość ta jest o może 300 tys. niższa. Wlicza się w to ukraińską gwardię narodową oraz tamtejsze siły straży granicznej, które wchodzą w skład sił zbrojnych. Na froncie zaangażowanych jest zgodnie z szacunkami blisko 300 tys. osób. Liczby te pokazują, jak duża jest skala migracji w porównaniu z liczbą osób bezpośrednio związanych z obroną kraju.