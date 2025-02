"Ukraińskie i amerykańskie zespoły (negocjacyjne) są już na końcowym etapie negocjacji w sprawie umowy dotyczącej minerałów. Rozmowy były bardzo konstruktywne, uzgodniono niemal wszystkie kluczowe szczegóły" - napisała Stefaniszyna.

"Mam nadzieję, że przywódcy podpiszą to tak szybko, jak to możliwe"

Wicepremier zaznaczyła, że Ukraina dąży do jak najszybszego zakończenia tego procesu i podpisania umowy. "Mamy nadzieję, że zarówno przywódcy USA, jak i Ukrainy podpiszą i zatwierdzą (to porozumienie) w Waszyngtonie tak szybko, jak to możliwe, aby podkreślić nasze długoterminowe zaangażowanie (we wzajemnych relacje) w nadchodzących dekadach" - powiadomiła Stefaniszyna.

"Zełenski już się nie waha"

Steve Witkoff, wysłannik prezydenta USA Donalda Trumpa na Bliski Wschód, powiadomił w niedzielę, że spodziewa się, że USA podpiszą w najbliższym tygodniu z Ukrainą umowę o surowcach mineralnych. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odrzucił pierwotną propozycję USA, ale teraz już się nie waha - dodał doradca.

Wcześniej Zełenski poinformował, że odmówił podpisania dokumentu, ponieważ nie zawierał on żadnych gwarancji bezpieczeństwa USA dla Ukrainy.