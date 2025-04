Niemcy alarmują przed planem Putina. W tle pakt z Trumpem

Propozycja zakończenia wojny na warunkach Moskwy i Waszyngtonu budzi grozę w Europie. Oddanie Rosji okupowanych ziem Ukrainy w zamian za surowce to nie pokój – to kapitulacja i zaproszenie do nowego konfliktu – pisze niemiecki dziennik "Münchner Merkur". Padają porównania do paktu Ribbentrop-Mołotow z 1939 roku, który doprowadził do rozbioru Polski.