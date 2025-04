W artykule wstępnym dziennik ocenia, że Trump, w formie "wóz albo przewóz", "chce narzucić (prezydentowi Ukrainy) Wołodymyrowi Zełenskiemu" pokój, który faworyzuje żądania Władimira Putina, jak uznanie aneksji Krymu i rezygnację Ukrainy z członkostwa w NATO.

"Nawet Chiny nie uznały aneksji Krymu"

"Wybór zaoferowany przez Trumpa sprowadza się do dwóch form kapitulacji: pokój na jego warunkach - które są warunkami Putina - lub +strata kraju+ w ciągu trzech lat" - dodaje "Le Figaro". Przypominając, że nawet Chiny nie uznały aneksji Krymu, dziennik dodaje, że "gospodarz Kremla nie mógł marzyć o lepszym sojuszniku".

Ocenia, że Trump "nie czyni niczego, by rozwiać podejrzenia" dotyczące "wpływu z zagranicy", które pojawiły się podczas jego pierwszej kadencji. Według "Le Figaro" prezydent USA "zneutralizował" wszelkie śledztwa dotyczące rosyjskich ingerencji i zbrodni wojennych na Ukrainie.

"Le Figaro": Trump nie docenia zdolności Putina

"Jego ambicją byłoby wyrwanie Moskwy spod wpływu Pekinu, ale to oznacza niedocenianie ich wspólnego pragnienia, jakim jest zakończenie dominacji amerykańskiej" - zauważa "Le Figaro". To również - ostrzega - niedocenianie "zdolności Putina do jednoczesnej gry na kilka frontów".