Program Podlaski Bon Turystyczny został zainicjowany przez samorząd województwa podlaskiego jako forma wsparcia dla lokalnych przedsiębiorców z sektora turystyki oraz narzędzie promujące region jako interesujące miejsce do spędzania wolnego czasu. Pierwsza odsłona programu, która wystartowała 20 kwietnia 2025 roku, spotkała się z bardzo dużym odzewem, bony rozeszły się w kilka godzin. W związku z tym organizatorzy zapowiedzieli już uruchomienie kolejnych edycji.

Druga tura Podlaskiego Bonu Turystycznego 2025 już 1 czerwca

Druga tura Podlaskiego Bonu Turystycznego potrwa od 1 czerwca (start planowany jest około południa) do 31 sierpnia 2025 roku. W tym czasie będzie można generować bony na wyjazdy planowane w czerwcu, lipcu i sierpniu 2025 roku. Choć, jak pokazuje doświadczenie, prawdopodobnie po raz kolejny bony rozejdą się w ciągu kilku godzin, mimo że w drugiej turze programu przewidziano ponad czterokrotny budżet niż poprzednio. Zainteresowani muszą spodziewać się dużej konkurencji, zwłaszcza, że generowane w tej turze bony będzie można wykorzystać w okresie wakacyjnym.

Ważne zmiany w Podlaskim Bonie Turystycznym od 1 czerwca 2025 roku

Najważniejszą zmianą w Podlaskim Bonie Turystycznym od 1 czerwca jest zwiększenie budżetu.

Zarząd województwa zdecydował, że kwota przeznaczona na tegoroczny bon turystyczny ma być o 2 mln zł wyższa i wyniesie 4 mln zł - poinformował członek zarządu województwa podlaskiego Bogdan Dyjuk.

Co to oznacza? Przede wszystkim w drugiej turze dostępne środki dofinansowania wyniosą 1 500 000 zł i zostaną rozdzielone na poszczególne miesiące:

650 000 zł - przewidziano na dofinansowanie pobytów w czerwcu;

400 000 zł - przewidziano na dofinansowanie pobytów w lipcu;

450 000 zł - przewidziano na dofinansowanie pobytów w sierpniu.

Dzięki temu więcej osób będzie mogło skorzystać z dofinansowania. Ponadto, zdecydowano się uruchomić trzecią turę Podlaskiego Bonu Turystycznego już po szczycie sezonu.

Kolejną bardzo istotną zmianą jest jest rozszerzenie grupy beneficjentów. Od teraz z bonu mogą skorzystać nie tylko turyści spoza województwa podlaskiego, ale również mieszkańcy regionu. Dotąd bon był dostępny bowiem dla mieszkańców 15 województw, poza podlaskim.

Będzie trzecia tura Podlaskiego Bonu Turystycznego

Wraz ze zwiększeniem budżetu, zdecydowano się uruchomić jeszcze jedną turę Podlaskiego Bonu Turystycznego, już poza szczytem sezonu. Trzecia edycja programu rozpocznie się 1 września i potrwa do 31 grudnia 2025 roku. Wnioski o dofinansowanie w tej turze będzie można składać od 1 września. Trzecia tura ma na celu promowanie turystyki w regionie również poza sezonem wakacyjnym, zachęcając do odwiedzin Podlasia w okresie jesienno-zimowym.

Gdzie można zrealizować Podlaski Bon Turystyczny?

Bon można wykorzystać w różnorodnych obiektach noclegowych na terenie województwa podlaskiego, takich jak agroturystyki, pensjonaty, hotele czy schroniska. Lista akceptowanych obiektów jest dostępna na stronie programu: podlaskibonturystyczny.pl. Od rodzaju obiektu zależy kwota przysługującego dofinansowania. Wynosi ona odpowiednio:

200 zł – dla pobytów w kempingach, polach biwakowych, schroniskach młodzieżowych, hostelach, kwaterach agroturystycznych i pokojach gościnnych.;

300 zł – dla pobytów w hotelach jedno- i dwugwiazdkowych, motelach, pensjonatach, domach wycieczkowych, ośrodkach wypoczynkowych, domach na wyłączność, apartamentach, willach, dworkach, zamkach i pałacach.;

400 zł – dla pobytów w hotelach trzygwiazdkowych i wyższych. ​

Kolejne regiony chcą wprowadzić swój bon turystyczny jeszcze w tym roku

Sukces Podlaskiego Bonu Turystycznego zachęcił inne województwa do podobnych działań. O planie wprowadzenia swojego bonu turystycznego poinformowały władze województwa warmińsko-mazurskiego. Miałby on zachęcić do odwiedzania regionu poza szczytem sezonu. Mazurski Bon Turystyczny ma oferować dofinansowanie noclegów w obiektach turystycznych Warmii i Mazur, podobnie jak w przypadku Podlaskiego Bonu Turystycznego. Start planowany jest na wrzesień 2025.