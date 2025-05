Wielki sukces Podlaskiego Bonu Turystycznego

Podlaski Bon Turystyczny, uruchomiony 20 kwietnia 2025 roku, okazał się wielkim sukcesem. Pierwsza pula bonów, obejmująca pobyty w kwietniu i maju, rozeszła się w zaledwie 6 godzin. W tym czasie wygenerowano 1003 bony o łącznej wartości 350 tys. złotych.

Reklama

Takiego zainteresowanie inicjatywą nie przewidzieli nawet organizatorzy.

Nie spodziewaliśmy się tak dużego zainteresowania, które przeszło nasze oczekiwania - przyznała Katarzyna Sadowska, dyrektor Biura Turystyki urzędu marszałkowskiego, w rozmowie z PAP.

Uruchomienie kolejnej puli planowane jest na 1 czerwca 2025 roku. Od tego dnia będzie można wygenerować bony na pobyty planowane od czerwca do grudnia 2025 roku. Mimo że na drugą turę programu przeznaczono dwukrotnie większy budżet, istnieje duże prawdopodobieństwo, że i w tym przypadku bony zostaną rozdysponowane w bardzo krótkim czasie, szczególnie, że dotyczą pobytów w okresie wakacyjnym.

Podlaski Bon Turystyczny 2025 to konkurencja dla turystyki na Warmii i Mazurach

Sukces Podlaskiego Bonu Turystycznego nie umknął uwadze innych regionów Polski. Popularność inicjatywy negatywnie odczuła przede wszystkim branża turystyczna w sąsiadującym z Podlasiem województwie warmińsko-mazurskim.

Bardzo duża konkurencja, która powstała w województwie podlaskim i Bon Turystyczny Podlaski, który ściąga jednak turystów, jest bezpośrednią konkurencją dla Warmii i Mazur. To jest niestety bardzo negatywnie wpływający czynnik - mówił na antenie Radia Olsztyn Andrzej Kindler, wiceprezes warmińsko-mazurskiego oddziału Polskiej Izby Turystyki.

Nic więc dziwnego, że Warmia i Mazury, znane z malowniczych jezior i bogatej oferty turystycznej, postanowiły wprowadzić własny program wsparcia dla turystów. Marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, Marcin Kuchciński, na antenie Radia Olsztyn, zapowiedział uruchomienie Mazurskiego Bonu Turystycznego jeszcze w 2025 roku.

Mazurski Bon Turystyczny. Start planowany na wrzesień 2025

Mazurski Bon Turystyczny ma ruszyć we wrześniu 2025 roku, a jego głównym celem jest zachęcenie turystów do odwiedzenia regionu poza szczytem sezonu. Program ma oferować dofinansowanie noclegów w obiektach turystycznych Warmii i Mazur, podobnie jak w przypadku Podlaskiego Bonu Turystycznego.

Szczegóły dotyczące wysokości dofinansowania oraz procedury składania wniosków mają zostać ogłoszone w najbliższych miesiącach. Jednak już teraz wiadomo, że program będzie skierowany do turystów spoza województwa warmińsko-mazurskiego, którzy zdecydują się na pobyt w regionie poza sezonem letnim.

Celem Mazurskiego Bonu Turystycznego ma być wydłużenie sezonu turystycznego

Wprowadzenie Mazurskiego Bonu Turystycznego ma na celu nie tylko zwiększenie liczby turystów odwiedzających region, ale przede wszystkim wydłużenie sezonu turystycznego. Dzięki dofinansowaniu noclegów we wrześniu i październiku, lokalne obiekty turystyczne będą mogły liczyć na większe obłożenie poza tradycyjnym sezonem wakacyjnym.

Nasze województwo, jeśli chodzi o turystykę, jest innym regionem niż województwo podlaskie. U nas sezon wakacyjny jest wysoki, wszystkie pensjonaty, hotele, agroturystyki dobrze sobie radzą. Nie chodzi o to, by zutylizować te pieniądze, ale wydłużyć sezon i dać możliwość branży turystycznej korzystania z turystów przez dłuższy czas. Pracujemy nad tym i chcemy to wkrótce ogłosić. Myślę, że wystartujemy z programem we wrześniu - tłumaczył na antenie Radia Olsztyn Marcin Kuchciński, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego.

Sukces Podlaskiego Bonu Turystycznego pokazał, że regionalne programy wsparcia turystyki mogą przynieść wymierne korzyści zarówno dla turystów, jak i lokalnych przedsiębiorców. Wprowadzenie Mazurskiego Bonu Turystycznego to kolejny krok w kierunku promocji krajowej turystyki i wsparcia lokalnych gospodarek.

Warto śledzić informacje na temat nowych programów dofinansowania wypoczynku, które mogą pojawić się w innych regionach Polski.