Podlaski Bon Turystyczny w 2025 roku okazał się hitem

Wiosną 2025 województwo podlaskie uruchomiło inicjatywę Podlaski Bon Turystyczny, którego celem było wsparcie turystyki w regionie w związku z trudną sytuacją przy granicy z Białorusią.

Program oferował dofinansowanie do noclegu w obiektach położonych na terenie województwa podlaskiego w wysokości 200, 300 lub 400 zł. Inicjatywa obejmowała: hotele, pensjonaty, pola namiotowe i gospodarstwa agroturystyczne.

W 2025 roku odbyły się trzy tury Podlaskiego Bonu Turystycznego, w których turyści wygenerowali łącznie 13 tys. 921 bonów. Ostatnia tura wystartowała 1 września, a pula bonów na wrzesień, październik, listopad i grudzień 2025 wyczerpała się w 2 minuty.

Program okazał się hitem, który, jak wynika z danych Profitroom, zapewnił Podlasiu imponujący wzrost rezerwacji o 39,3 procent, licząc rok do roku, gdy dla całej Polski wzrost ten wyniósł 6,5 procent.

Z danych urzędu marszałkowskiego województwa podlaskiego wynika, że z Polaskiego Bonu Turystycznego najchętniej korzystali mieszkańcy województw: mazowieckiego, łódzkiego oraz śląskiego.

Będzie Podlaski Bon Turystyczny 2026

Władze województwa podlaskiego zapowiadają dalszą realizację programu w kolejnym roku – poinformował członek zarządu regionu Bogdan Dyjuk. Jak przekazał, podczas konferencji poświęconej Podlaskiemu Bonowi Turystycznemu w Korycinach, zarząd planuje ująć kontynuację Podlaskiego Bonu Turystycznego w budżecie na 2026 rok.

Na razie nie podano szczegółowych kwot, jednak Dyjuk zaznaczył, że nowa edycja uwzględni część sugestii zgłoszonych przez branżę turystyczną. Celem zmian ma być jeszcze większe zainteresowanie wypoczynkiem w regionie.

Inne regiony podążają śladem Podlasia. Rusza Warmińsko-Mazurski bon turystyczny

Zachęceni sukcesem Podlasia, kolejne województwa decydują się na wprowadzenie własnego bonu turystycznego. 27 września rusza Warmińsko-Mazurski Bon Turystyczny, czyli program, który ma na celu zachęcenie turystów do odwiedzania regionu poza wakacyjnym szczytem. Aby skorzystać z dopłaty, należy zarezerwować co najmniej dwa noclegi w obiekcie, który zgłosił udział w programie.

Wysokość dopłaty zależy od standardu miejsca noclegowego i wynosi od 200 do 500 zł na osobę. Najwyższa kwota, czyli 500 zł, przysługuje osobom wybierającym hotele trzy-, cztero- i pięciogwiazdkowe. Poziom średni – zwykle 300 zł – dotyczy mniejszych hoteli, pensjonatów, apartamentów czy obiektów historycznych. Z kolei 200 zł można uzyskać, decydując się na pobyt w agroturystyce, hostelu, na kempingu czy polu biwakowym. Co istotne, dopłata liczona jest od osoby, a nie od pokoju, co oznacza, że para turystów może podwójnie obniżyć rachunek za wspólny wyjazd.

Polacy chcą powrotu ogólnopolskiego bonu turystycznego

Podlaski Bon Turystyczny to swoista kontynuacja ogólnopolskiego bonu turystycznego, który był dostępny w latach 2020–2022 jako forma pomocy dla branży turystycznej w czasie pandemii. Program rządowy został zakończony i nie przewidziano jego przedłużenia, mimo iż jak wynika z niedawnego sondażu dla „Wprost”, 45,7 proc. Polaków chciałoby reaktywacji bonu turystycznego w skali ogólnopolskiej. Nieco mniej, bo 40,3 proc. badanych jest przeciwnego zdania, a 14 proc. nie ma zdania w tej sprawie.