Gdy pracodawcy narzekają, że w Polsce aż roi się od dni wolnych, to znów pracownicy z utęsknieniem zerkają w kalendarz, kiedy by tu można wziąć jeden dzień urlopu, aby upolować kolejny długi weekend. Pośrednio szansę na niego chciałoby dać nam Stowarzyszenie Lepszy Sulejówek.

Nowe święto i dzień wolny od pracy. Pomysł jest już w Sejmie

Organizacja ta wystąpiła do Sejmu z petycją, w której postuluje, aby posłowie rozważyli, czy nie warto czasem zrobić wolnego dnia w samym środku wakacji, choć jasnym jest, że wnioskodawcom bynajmniej nie chodzi o wakacyjny wypoczynek. Kierując się pobudkami patriotycznymi, uważają, iż czas dojrzał do tego, aby świętem stała się rocznica wybuchu powstania warszawskiego.

Nawiązując do ustanowionego w 2009 roku Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego, podkreślają oni jego znaczenie, jako upamiętniającego moment, gdy Polacy „dążyli do odtworzenia instytucji niepodległego państwa polskiego, sprzeciwili się okupacji niemieckiej i widmu sowieckiej niewoli zagrażającej następnym pokoleniom Polaków". Przyznają co prawda, że powstanie zakończyło się klęską, a jej efektem było doszczętne zniszczenie Warszawy, to jednak sam zryw, w ich ocenie, jest godny mocniejszego upamiętnienia.

„Należy docenić walczących dzielnie i z zaangażowaniem żołnierzy polskich, którzy nie wahali się przelać krwi w obronie naszej Ojczyzny, pomimo braku militarnego wsparcia dla powstania ze strony Aliantów” – piszą wnioskodawcy.

Wolne od pracy w środku wakacji

Stowarzyszenie Lepszy Sulejówek to organizacja patriotyczna, założona w 2015 roku, a jej członkowie, składając do Sejmu petycję z prośbą o ustanowienie nowego święta, nie mają wątpliwości, że przyniesie ono same dobre efekty. Przysłużyć ma się „refleksji wśród Polaków nad tamtymi realiami” oraz pomóc w wykształceniu młodego pokolenia do „stanowienia w przyszłości elity intelektualnej naszego kraju, świadomej swojej tożsamości narodowej”. Święto pomóc ma również w uczestniczeniu w licznych uroczystościach, jakie co roku 1 sierpnia odbywają się w wielu regionach kraju.

Na razie petycja trafiła do sejmowej komisji ds. petycji, a posłowie zająć mają się nią podczas jednego z najbliższych posiedzeń. Jeśli wyraziliby zgodę na wprowadzenie w życie takiego rozwiązania, wówczas w 2025 roku pojawiłby się nowy długi weekend, bowiem 1 sierpnia przypada w piątek. Za rok z tego tytułu wolna byłaby sobota.

Dni wolne od pracy i święta w 2025 roku

W 2025 roku, oczywiście oprócz niedziel, ustawowo wolnych jest 14 dni świątecznych, choć posłowie rozpoczęli już prace nad likwidacją świątecznego statusu Zielonych Świątek. Z uwagi jednak, iż co roku święto to przypada w niedzielę, operacja taka nie będzie miała wielkiego wpływu na kalendarz osoby pracującej. A kiedy jeszcze w 2025 roku przypadają nam świąteczne dni wolne od pracy?