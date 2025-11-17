Boom na sztuczną inteligencję wywołał ogromny popyt na układy scalone zaprojektowane specjalnie do zadań związanych z AI, a także na układy pamięci stosowane w tych układach. Następstwem ogromnego zainteresowania jest podwyżka cen niektórych układów pamięci Samsunga nawet o 60 proc. Jak zauważa Reuters, rosnące ceny układów pamięci, wykorzystywanych głównie w serwerach, prawdopodobnie jeszcze bardziej zwiększą presję na duże firmy budujące infrastrukturę danych. Zagrożą również wzrostem kosztów innych produktów, takich jak smartfony i komputery, w których również są wykorzystywane.

Reklama

Ekstremalnie wysokie cenowy układów pamięci

W związku z pogłębiającymi się niedoborami tych układów wielu największych producentów serwerów i centrów danych „akceptuje teraz fakt, że nie otrzymają wystarczającej ilości produktów i płacą ekstremalnie wysokie premie cenowe” - zauważa Tobey Gonnerman prezes dystrybutora półprzewodników Fusion Worldwide.

Jak dodał, ceny kontraktowe południowokoreańskiej firmy na moduły pamięci DDR5 o pojemności 32 gigabajtów (GB) wzrosły w listopadzie do 239 dolarów, podczas gdy we wrześniu wynosiły 149 dolarów. Samsung podniósł również ceny kości DDR5 o pojemności 16 GB i 128 GB o około 50 proc., odpowiednio do 135 i 1194 dolarów. Ceny kości DDR5 o pojemności 64 GB i 96 GB wzrosły o ponad 30 proc., powiedział Gonnerman.

Kryzys na rynku chipów wywołał u niektórych klientów objawy paniki

W niedzielę Samsung ogłosił oddzielnie, że zbuduje nową linię produkcyjną chipów w swoim zakładzie w Korei Południowej. Jako powód rozszerzenia produkcji, Samsung podał spodziewany wzrost popytu w perspektywie średnio- i długoterminowej, który będzie napędzany boomem na sztuczną inteligencję . Zdaniem dyrektorów branżowych i analityków na których powołuje sia Reuters, kryzys na rynku chipów jest tak dotkliwy, że wywołał u niektórych klientów panikę i chęć kupowania za wszelką cenę.

Jak podaje Reuters, największy chiński producent układów scalonych SMIC poinformował w piątek, że niedobory układów pamięci spowodowały, że klienci wstrzymują się z zamówieniami na inne typy układów, które są również stosowane w jej produktach. Natomiast Xiaomi, inny chiński producent smartfonów, elektroniki i samochodów, ostrzegł w zeszłym miesiącu, że rosnące ceny znacznie podniosły koszt produkcji telefonów.

Źródło: Reuters