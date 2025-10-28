Reuters dotarł do informacji, według których dyrektor generalny Nexperii Zhang Xuezheng zamierzał zlikwidować europejskie operacje firmy i przenieść produkcję do Chin.

Reklama

Źródła Reutersa w Hadze podały też, że były dyrektor generalny, planował zwolnić 40 proc. pracowników w Europie i zamknąć ośrodek badawczo-rozwojowy w Monachium.

Wypływ tajemnic firmy

Zanim holenderski sąd zawiesił Zhanga w pełnieniu funkcji prezesa, ten zdążył już przekazać tajemnice z zakładu firmy w Manchesterze w Wielkiej Brytanii do należącego do Wingtech zakładu w Chinach. Wśród kluczowych informacji, które Zhang zdążył przekazać do Chin znalazły się projekty układów scalonych i ustawienia maszyn.

Przejęcie parku maszynowego

Jak informują źródła agencji, w kolejnym kroku Chińczycy chcieli przejąć park maszynowy z zakładu produkcyjnego w Hamburgu.

W tej sytuacji 30 września holenderski rząd przejął kontrolę nad Nexperią. W odpowiedzi na te działania 4 października chińskie Ministerstwo Handlu zablokowało eksport produktów firmy z Chin.

Źródła podały, że rząd Holandii uważa, że może wynegocjować z Chinami rozwiązanie, które przywróci firmie jednolitą holendersko-chińską strukturę.

Źródło: Reuters