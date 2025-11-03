University of Maryland (UMD) i Microsoft przebadały 26 języków pod kontem ich rozumienia przez różne modele sztucznej inteligencji (AI). Jak wykazała testy angielski nie okazał się najbardziej skutecznym językiem w tworzenie modeli AI, zajął dopiero szóstą pozycję.
"Nasz eksperyment przyniósł zaskakujące i nieintuicyjne wyniki. Po pierwsze, język angielski nie wypadł najlepiej we wszystkich modelach – w rzeczywistości zajął szóste miejsce na 26 języków, gdy oceniano długie teksty" – napisali autorzy raportu na który powołuje się Euronews. Jak wynika z badania, sztuczna inteligencja najlepiej rozumiała język polski, co dla wielu może być dużym zaskoczeniem.
Dla AI polecenia w języku polskim są najbardziej precyzyjne
W badaniu sprawdzano jak modele sztucznej inteligencji, OpenAI, Google Gemini, Qwen, Llama i DeepSeek, reagują na identyczne polecenia w 26 różnych językach. Wyniki nie pozostawia złudzeń. Język polski jest najbardziej zrozumiały dla sztucznej inteligencji. Badanie wykazało, że średnia dokładność języka polskiego w wykonywaniu zadań wyniosła 88 proc..
Oto 10 najbardziej zrozumiałych języków dla sztucznej inteligencji konwersacyjnej:
|10 najbardziej zrozumiałych języków dla AI
|pozycja
|język
|proc.
|1
|polski
|88,0%
|2
|francuski
|87,0%
|3
|włoski
|86,0%
|4
|hiszpański
|85,0%
|5
|rosyjski
|84,0%
|6
|angielski
|83,9%
|7
|ukraiński
|83,5%
|8
|portugalski
|82,0%
|9
|niemiecki
|81,0%
|10
|niderlandzki
|80,0%
Źródło: Euronews