University of Maryland (UMD) i Microsoft przebadały 26 języków pod kontem ich rozumienia przez różne modele sztucznej inteligencji (AI). Jak wykazała testy angielski nie okazał się najbardziej skutecznym językiem w tworzenie modeli AI, zajął dopiero szóstą pozycję.

"Nasz eksperyment przyniósł zaskakujące i nieintuicyjne wyniki. Po pierwsze, język angielski nie wypadł najlepiej we wszystkich modelach – w rzeczywistości zajął szóste miejsce na 26 języków, gdy oceniano długie teksty" – napisali autorzy raportu na który powołuje się Euronews. Jak wynika z badania, sztuczna inteligencja najlepiej rozumiała język polski, co dla wielu może być dużym zaskoczeniem.

Dla AI polecenia w języku polskim są najbardziej precyzyjne

W badaniu sprawdzano jak modele sztucznej inteligencji, OpenAI, Google Gemini, Qwen, Llama i DeepSeek, reagują na identyczne polecenia w 26 różnych językach. Wyniki nie pozostawia złudzeń. Język polski jest najbardziej zrozumiały dla sztucznej inteligencji. Badanie wykazało, że średnia dokładność języka polskiego w wykonywaniu zadań wyniosła 88 proc..

Oto 10 najbardziej zrozumiałych języków dla sztucznej inteligencji konwersacyjnej:

10 najbardziej zrozumiałych języków dla AI pozycja język proc. 1 polski 88,0% 2 francuski 87,0% 3 włoski 86,0% 4 hiszpański 85,0% 5 rosyjski 84,0% 6 angielski 83,9% 7 ukraiński 83,5% 8 portugalski 82,0% 9 niemiecki 81,0% 10 niderlandzki 80,0%

