Dzieci będą mogły odziedziczyć tę specjalną emeryturę po rodzicach. To obecnie prawie 5 tys. zł co miesiąc. Kiedy zmiany wejdą w życie?

Obecnie Ministerstwo Sportu i Turystyki pracuje nad projektem nowelizacji ustawy, który ma na celu umożliwienie dzieciom zmarłych olimpijczyków i paraolimpijczyków dziedziczenia po nich tzw. emerytury olimpijskiej. Obecnie obowiązujące przepisy nie przewidują takiej możliwości dla dzieci polskich medalistów, którzy zmarli. Ministerstwo Sportu i Turystyki jest autorem projektu i argumentuje w uzasadnieniu, że wprowadzenie takiej formy wsparcia finansowego dla dzieci, które straciły rodzica-sportowca, jest zasadne i stanowi formę dodatkowej ochrony.

Reklama

Kiedy projekt wejdzie w życie?

Zgodnie z harmonogramem prac rządowych, projekt ten miałby zostać rozpatrzony w drugim kwartale bieżącego roku. W związku z tym jeszcze nie wiadomo, kiedy dokładnie zostałby wprowadzony w życie.

Czym jest emerytura olimpijska?

Emerytura olimpijska to specjalne świadczenie finansowe, które przysługuje polskim medalistom igrzysk olimpijskich, paraolimpijskich oraz innych prestiżowych zawodów sportowych. Jest to forma uznania za wybitne osiągnięcia sportowe i wkład w promocję Polski na arenie międzynarodowej. Aby otrzymać emeryturę olimpijską, należy spełnić kilka warunków:

Zdobyć medal na igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich lub igrzyskach głuchych.

Posiadać polskie obywatelstwo.

Ukończyć 40 lat.

Nie być karanym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Nie być karanym dyscyplinarnie za doping w sporcie.

Nie uprawiać aktywnie sportu (nie uczestniczyć w zawodach organizowanych przez polski związek sportowy).

Podwyżka emerytur olimpijskich

Od początku 2025 roku medaliści olimpijscy i paraolimpijscy, a także uczestnicy innych prestiżowych zawodów, mogą liczyć na znacząco wyższe comiesięczne świadczenie. Rząd podjął decyzję o podniesieniu tzw. emerytury olimpijskiej do kwoty 4967,95 zł brutto, co stanowi wzrost o ponad 1000 złotych w porównaniu do roku poprzedniego. Ta podwyżka jest wyrazem głębokiego szacunku dla sportowców, którzy swoimi osiągnięciami rozsławili Polskę na całym świecie.

Wysokość świadczenia dla medalistów olimpijskich i paraolimpijskich jest ściśle powiązana z wynagrodzeniami urzędników państwowych. Obliczana jest jako iloczyn podstawowej pensji członka korpusu służby cywilnej i stałego współczynnika 1,8. To oznacza, że wraz ze zmianami w wynagrodzeniach urzędników, automatycznie zmienia się również wysokość emerytury olimpijskiej. Obecnie, z tego świadczenia korzysta 597 polskich sportowców, w tym 251 medalistów igrzysk olimpijskich, 277 medalistów igrzysk paraolimpijskich i igrzysk Głuchych, a także 69 innych laureatów prestiżowych zawodów sportowych, 60 medalistów zawodów "Przyjaźń 84", 9 medalistów olimpiady szachowej.

Dzieci sportowców odziedziczą emeryturę olimpijską

Głównym założeniem projektu jest przyznanie dzieciom polskich sportowców, którzy nabyli prawo do świadczenia określonego w art. 36 ustawy o sporcie lub spełnili warunki wymienione w art. 36 ust. 2 pkt 1, 4, 6 i 7 tejże ustawy, prawa do otrzymywania świadczenia w takiej samej wysokości, jakie pobierał zmarły rodzic-sportowiec. Propozycja ta dotyczy zarówno biologicznych, jak i adoptowanych dzieci sportowców, którzy zdobyli medale na igrzyskach olimpijskich lub paraolimpijskich. Świadczenie to miałoby być wypłacane do ukończenia przez dziecko 16. roku życia, a jeśli dziecko kontynuuje naukę – do 26. roku życia.

Wysokość emerytury olimpijskiej

Aktualnie emerytura olimpijska wynosi około 4967,95 zł. Nie jest jeszcze jasne, czy świadczenie będzie przyznawane dzieciom automatycznie po śmierci rodzica, czy też konieczne będzie spełnienie dodatkowych kryteriów. Obecnie z emerytury olimpijskiej korzysta około sześciuset sportowców, będących medalistami igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich.