Coraz częściej mówi się o końcu eldorado w branży IT. Rynek pracy w tej branży wyraźnie wyhamował, a liczba ofert maleje. Gdzie zatem dzisiaj szukać pracy z wysoką pensją i stabilnym zatrudnieniem? Wszystko wskazuje na to, że w... finansach. Sektor finansowy wciąż trzyma stabilny kurs. Jak pokazuje raport Grafton Recruitment „Oferty pracy w Polsce. Monitoring procesów rekrutacyjnych na polskim rynku pracy" za kwiecień 2025, branża finansowa zajmuje drugie miejsce pod względem zapotrzebowania na pracowników – zaraz po sektorze pracy fizycznej.

Sektor finansów - te kompetencje są w cenie

W branży finansowej największe zapotrzebowanie dotyczy specjalistów z obszaru księgowości i rachunkowości. Najwięcej ogłoszeń w tym sektorze w kwietniu 2025 roku dotyczyło księgowych i specjalistów ds. rachunkowości oraz głównych księgowych.

Liczba ogłoszeń o pracę na dane stanowisko w sektorze finansów w kwietniu 2025 roku

Zawód Liczba ofert Dyrektor finansowy / CFO 35 Główny księgowy 460 Księgowy / specjalista ds. rachunkowości 2514 Analityk finansowy 137 Ogółem 3146

Źródło: Grafton Recruitment

Jak wynika z analizy ogłoszeń o pracę w tej branży, pracodawcy oczekują od swoich przyszłych pracodawców nie tylko doświadczenia i znajomości przepisów podatkowych, ale również umiejętności analitycznego myślenia, pracy z systemami ERP oraz sprawnego poruszania się w środowisku Excela. Coraz większe znaczenie mają też umiejętności korzystania z narzędzi analitycznych, automatyzacji i sztucznej inteligencji, jak i kompetencje miękkie - samodzielność, skrupulatność i zdolność do pracy w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu biznesowym.

Na jakich stanowiskach w finansach zarabia się najwięcej?

Najwyższymi zarobkami w sektorze finansów cieszą siędyrektorzy finansowi, którzy, jak pokazuje raport „Raport Wynagrodzeń 2025" przygotowany przez Goldman Recruitment, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa, w jakim pracują, mogą zarabiać nawet 70 tysięcy złotych miesięcznie. Mediana dla tego stanowiska wynosi od 34 tysięcy złotych do 55 tysięcy złotych, w zależności od wielkości firmy. Również wynagrodzenie głównych księgowych uzależnione jest od wielkości firmy, w której pracują. Maksymalne wynagrodzenie na tym stanowisku wynosi nawet 35 tysięcy złotych miesięcznie, a mediana zarobków wśród głównych księgowych kształtuje się na poziomie od 24 tysięcy złotych do 32 tysięcy złotych miesięcznie.

Analitycy finansowi mogą liczyć na zarobki zaczynające się od 9500 zł brutto miesięcznie, z medianą na poziomie 10 500 zł, a w najlepszych przypadkach sięgające nawet 11 000 zł. Dla porównania, księgowi zarabiają nieco mniej – ich wynagrodzenie zaczyna się od 7000 zł, mediana to 8500 zł, a maksymalna stawka sięga 9500 zł.

Wzrost wynagrodzeń w finansach? Tak, ale na B2B

W raporcie Goldman Recruitment, czytamy:

Miniony rok przyniósł nieprzerwany popyt na specjalistów w finansach korporacyjnych, szczególnie tych, którzy łączą wiedzę technologiczną z automatyzacją procesów finansowych. Wpłynęło to na wzrost wynagrodzeń w branży, szczególnie w obszarach analizy danych, controllingu oraz audytu.

Wzrost zarobków w sektorze finansów i księgowości zauważono również w analizie rynku pracy w I kwartale 2025 roku przygotowanej przez No Fluff Jobs, ale jedynie w przypadku pracowników zatrudnionych na kontraktach. Z danych przedstawionych przez portal z ogłoszeniami o pracę wynika, że w porównaniu do ostatniego kwartału 2024 roku, wynagrodzenia w modelu B2B w sektorze finansów i księgowości znacząco wzrosły – dolne stawki podskoczyły aż o 34 proc., a górne odnotowały wzrost o 8 proc. Tymczasem pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę musieli zmierzyć się z odwrotnym trendem – w tej formie zatrudnienia pensje wyraźnie spadły: o 11 proc. w dolnym przedziale oraz o 8 proc. w górnym.

Pracę w księgowości docenia pokolenie Z

Praca w księgowości jeszcze do niedawna uważana była z monotonna i mało inspirującą. Tak postrzegali ją przede wszystkim millenialsi i boomersi. Sytuacja zmienia się wraz z wchodzeniem na rynek pracy pokolenia Z. Jak donosi Business Insider, księgowość zdobywa coraz większe uznanie wśród przedstawicieli pokolenia Z. W przeciwieństwie do millenialsów i boomersów, młodsze pokolenie zaczyna dostrzegać w niej realną wartość. Dla generacji Z liczy się stabilizacja, możliwość rozwijania konkretnych umiejętności oraz wpływ na otoczenie – a to właśnie oferuje praca w finansach. Zmienia się również wizerunek samego zawodu – stereotyp „nudnego księgowego” odchodzi do lamusa, ustępując miejsca specjalistom, którzy łączą analityczne myślenie z technologicznymi kompetencjami. W rezultacie młodzi ludzie coraz chętniej zasilają szeregi tej nieco starzejącej się branży, dając jej nowe życie i zdobywając solidne podstawy do budowania dobrze wynagradzanej kariery.