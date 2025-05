Great Place To Work już po raz siódmy ogłosił listę najlepszych miejsc pracy dla milenialsów w Polsce. O pozycji w rankingu decydują głównie odpowiedzi pracowników udzielone w anonimowej ankiecie. Szansę na wyróżnienie mają wyłącznie te organizacje, które potrafiły zbudować pozytywną kulturę pracy – opartą na wzajemnym szacunku, sprawiedliwym traktowaniu, możliwościach rozwoju i poczuciu, że wykonywana praca ma realne znaczenie.

Reklama

Trzecie miejsce wśród najlepszych miejsc pracy dla milenialsów: Egis Polska

Na trzecim miejscu tegorocznej listy Najlepszych Miejsc Pracy dla milenialsów w Polsce uplasowała się firma Egis Polska. To przedsiębiorstwo z branży farmaceutycznej, które od 30 lat działa na polskim rynku. Egis specjalizuje się w wielu kluczowych obszarach terapeutycznych, takich jak kardiologia, psychiatria czy onkologia, a także rozwija segment leków OTC. Firma cieszy się dużym uznaniem jako pracodawca. Regularnie zajmuje wysokie miejsca w rankingach Great Place to Work. W zestawieniach najlepszych Miejsc Pracy dla milenialsów w 2024 i 2023 roku firma uplasowała się odpowiednio na miejscu 5 i 7. W 2025 roku zajęła również 3 miejsce wśród najlepszych miejsc do pracy w Polsce ogółem w kategorii firmy średnie.

Drugie miejsce wśród najlepszych miejsc pracy dla milenialsów: SentinelOne

Drugie miejsce w rankingu Najlepszych Miejsc Pracy dla milenialsów w Polsce w 2025 roku zajęła firma SentinelOne – przedsiębiorstwo z branży IT, które specjalizuje się w nowoczesnych rozwiązaniach z zakresu cyberbezpieczeństwa. Mimo że polski zespół liczy zaledwie 38 osób, firma zdobywa uznanie dzięki wyjątkowej kulturze organizacyjnej, innowacyjności i misji. SentinelOne łączy zaawansowaną technologię z wartościami etycznymi, oferując środowisko pracy, które szczególnie odpowiada potrzebom młodego pokolenia – elastyczne, odpowiedzialne społecznie i napędzane przez cel. Firma w 2025 roku zajęła również 6 miejsce wśród najlepszych miejsc do pracy w Polsce ogółem w kategorii firmy super małe.

Pierwsze miejsce wśród najlepszych miejsc pracy dla milenialsów: Schwerlast Aleksandra Ledwig

Pierwsze miejsce na liście Najlepszych Miejsc Pracy dla milenialsów w Polsce w 2025 roku zdobyła firma Schwerlast Aleksandra Ledwig, założona w 2011 roku. To przedsiębiorstwo z sektora transportowego, które potrafi stworzyć przyjazne i angażujące środowisko pracy, szczególnie dla młodego pokolenia. Schwerlast specjalizuje się w organizacji transportów ponadnormatywnych i uzyskiwaniu zezwoleń, jednak kluczem do sukcesu firmy jest nie tylko profesjonalizm usług, ale także kultura organizacyjna oparta na zaufaniu, zaangażowaniu i partnerskich relacjach. Firma jest doceniana nie tylko przez milenialsów. To już trzeci rok z rzędu, kiedy Schwerlast zdobywa najwyższe wyróżnienie w rankingu Great Place to Work ogółem, w kategorii firmy super małe i małe (w 2023 roku).

Oto 10 najlepszych firm do pracy dla Milenialsów w Polsce

Poniżej pełne zestawienie Najlepszych Miejsc Pracy dla milenialsów w Polsce w 2025 roku.

Miejsce w rankingu Nazwa organizacji Branża Liczba pracowników 1. Schwerlast Aleksandra Ledwig Transport 27 2. SentinelOne Technologie informatyczne 38 3. Egis Polska Sp. z o.o. Biotechnologia i farmaceutyki 290 4. Nevion Telekomunikacja 38 5. Stryker Ochrona zdrowia /opieka medyczna 831 6. Zentiva Polska Sp. z o.o. Biotechnologia i farmaceutyki 280 7. VFS Usługi Finansowe Polska Usługi finansowe i ubezpieczenia 68 8. Johnson & Johnson Innovative Medicine Poland Biotechnologia i farmaceutyki 277 9. Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o. Ochrona zdrowia /opieka medyczna 313 10. Natural Pharmaceuticals Sp. z o.o. Inna 227

Milenialsi bardziej zadowoleni ze swojego miejsca pracy niż pozostali pracownicy

Firmy wyróżnione na liście Najlepszych Miejsc Pracy dla milenialsów mają realne powody do dumy – aż 92 proc. pracowników tych organizacji uważa swoje miejsce zatrudnienia za świetne miejsce do pracy. To rezultat przewyższający średnią ocenę wśród wszystkich 55 firm ujętych w tegorocznym rankingu. Dziesięć liderujących organizacji zasługuje na szczególną uwagę nie tylko ze względu na wysokie wyniki, ale przede wszystkim dlatego, że wykazują się doskonałym zrozumieniem potrzeb i oczekiwań przedstawicieli pokolenia Y, odgrywających dziś kluczową rolę na rynku pracy.

Milenialsi stanowią obecnie największą grupę pracowników, bo aż 35-40 proc. wszystkich zatrudnionych. Znajdują się w szczycie wieku produkcyjnego i coraz częściej piastują stanowiska menedżerskie. Ich wpływ na kulturę organizacyjną firmy będzie się umacniał. Dlatego tylko ci z obecnych liderów, którzy będą potrafili stworzyć środowisko pracy współgrające z wartościami Milenialsów, mogą liczyć, że w przyszłości zwiążą się oni z firmą na dłużej i zechcą być częścią jej sukcesu – mówi Marzena Winczo-Gasik, szef Zespołu Culture Audit w Great Place To Work Polska.

Oczekiwania milenialsów na rynku pracy

Milenialsi stanowią obecnie największą grupę pracowników na rynku pracy i mają wyraźnie sprecyzowane oczekiwania wobec pracodawców. Według raportu Deloitte „2025 Gen Z and Millennial Survey”, kluczowe znaczenie dla tego pokolenia mają: konkurencyjne wynagrodzenie, elastyczność pracy (w tym możliwość pracy zdalnej), równowaga między życiem zawodowym a prywatnym, możliwości rozwoju zawodowego oraz wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia. Dodatkowo, millenialsi oczekują od pracodawców zaangażowania w działania społeczne i środowiskowe, co odzwierciedla ich potrzebę pracy zgodnej z osobistymi wartościami. Badania wskazują również, że dla wielu przedstawicieli tego pokolenia istotne są stabilność finansowa i materialna rodziny, a także możliwość otrzymywania regularnego feedbacku oraz docenianie ich kompetencji.

Pracodawcy, którzy chcą przyciągnąć i zatrzymać talenty z pokolenia Y, powinni dostosować swoje strategie do tych oczekiwań, oferując nie tylko atrakcyjne warunki finansowe, ale także środowisko pracy sprzyjające rozwojowi i dobrostanowi pracowników.