Lista 100 najbogatszych Polaków Forbes 2025

Magazyn Forbes ponownie zaprezentował listę 100 najbogatszych Polaków, jednak tym razem ranking przeszedł istotną zmianę – po raz pierwszy od dwóch dekad znalazły się na niej wyłącznie osoby z majątkiem liczonym w miliardach. Co więcej, liczba miliarderów wzrosła do 107, a ich łączny majątek wynosi aż 315 miliardów złotych, co oznacza wzrost o 11% w porównaniu z poprzednim rokiem. Według Forbesa wzrost ten jest efektem dynamicznego rozwoju polskich przedsiębiorstw. Warto również zauważyć, że wiele sektorów radzi sobie lepiej niż cała gospodarka kraju, co znajduje odzwierciedlenie w rosnących wynikach finansowych firm.

Michał Sołowow na pierwszym miejscu na liście 100 najbogatszych Polaków Forbes 2025

Na pierwszym miejscu po raz kolejny znalazł się Michał Sołowow, którego majątek oszacowano na 28,109 mld zł. Dla porównania w zeszłym roku było to 27,245 mld. Sołowow działa m.in. w branży chemicznej i energetycznej. Granicę majątku szacowanego powyżej 20 mld złotych przekroczyło jeszcze dwóch biznesmenów. Na drugim miejscu zestawienia znalazł się Jerzy Starak z wynikiem 24,866 mld zł, wobec 19,473 mld przed rokiem. W jego przypadku na wynik znaczący wpływ miała ekspansja Polpharmy Biologics. Pierwszą trójkę zamyka Tomasz Biernacki - główny akcjonariusz sieci sklepów Dino z majątkiem szacowanym na 22,283 mld zł. W jego przypadku mamy jednak do czynienia z uszczupleniem wartości majątku w porównaniu do roku poprzedniego o 5,7 proc.

Lista najbogatszych Polaków 2025 - pierwsza dziesiątka

Pomiędzy trzecim miejscem a czwartym na liście: Sebastianem Kulczykiem można już zaobserwować sporą różnicę w szacowanej wartości majątku. Majątek syna Jana Kulczyka wynosi w 2025 roku 9,384 mld zł.

A tak prezentuje się pierwsza dziesiątka na liście 100 najbogatszych Polaków:

Michał Sołowow – 28,11 mld zł

Jerzy Starak – 24,87 mld zł

Tomasz Biernacki – 22,28 mld zł

Sebastian Kulczyk – 9,38 mld zł

Zygmunt Solorz – 8,41 mld zł

Dominika Kulczyk – 7,87 mld zł

Paweł Marchewka – 7,80 mld zł

Rodzina Juroszków – 7,63 mld zł

Dariusz Miłek – 6,18 mld zł

Rodzina Grzebitek - 6,04 mld

Lista najbogatszych Polaków 2025 - powrót do czołówki

Największym tegorocznym sukcesem może poszczycić się Dariusz Miłek, prezes CCC i HalfPrice. To właśnie dynamiczny rozwój tej drugiej marki, która stała się kluczowym rywalem TK Maxx w Europie, przyczynił się do imponującego wzrostu jego majątku. Jego wartość zwiększyła się aż o 107%, osiągając obecnie 6,18 miliarda złotych. Spore wzrosty zanotowali również Dariusz Oskroba zarządzający fabryką pieczywa oraz siecią piekarni i Wojciech Śmiechowski ze spółki Inter Europol.