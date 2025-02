Jakie są najbezpieczniejsze kraje na świecie?

Ranking najbezpieczniejszych krajów do życia dla ekspatów stworzono na podstawie kluczowych czynników, takich jak: bezpieczeństwo osobiste, zdrowie publiczne, infrastruktura, bezpieczeństwo środowiskowe i bezpieczeństwo cyfrowe. Elementy te odgrywają kluczową rolę w określaniu ogólnego bezpieczeństwa, szczególnie w przypadku emigrantów.

Analizę oparto na Globalnym Indeksie Pokoju z 2024 r. i Światowym Raporcie Ryzyka, które oceniają takie czynniki, jak: wskaźniki przestępczości, stabilność polityczna, ryzyko terroryzmu i odporność na klęski żywiołowe. Wzięto też pod uwagę dostęp i jakość opieki zdrowotnej, a także bezpieczeństwo cyfrowe.

Oto zestawienie najbezpieczniejszych krajów do życia i pracy dla ekspatów w 2025 roku

1. Islandia w Globalnym Indeksie Pokoju pozostaje numerem jeden od 2008 r. Ma niskie wskaźniki przestępczości i zazwyczaj trzyma się z dala od konfliktów zewnętrznych. Jest również znana z wysokiej średniej życia (średnia długość życia na Islandii wynosi obecnie 82,6 lat, podczas gdy średnia UE to 80,9 lat) i wysokiej jakości powietrza, a także akceptacji praw osób LGBTQ+ i równości płci, bez różnicy w wynagrodzeniach mężczyzn i kobiet.



2. Irlandia zajmuje drugie miejsce i uplasowała się oczko wyżej w porównaniu do swojej trzeciej pozycji w rankingu w 2023 roku. Średnia długość życia osób mieszkających w Irlandii wynosi obecnie 82,2 roku, czyli więcej niż wspomniana średnia UE. Garda Síochána, krajowa irlandzka policja, nadzoruje kwestie bezpieczeństwa w kraju, co oznacza, że mieszkańcy są strzeżeni. Irlandia ma również silną i stabilną gospodarkę, niski poziom konfliktów wewnętrznych i dużą tolerancję dla migrantów.



3. Austria zajęła trzecie miejsce. Kraj ten osiągnął dobre wyniki w wielu kategoriach Globalnego Indeksu Pokoju. Przede wszystkim ma jeden z najniższych kosztów ekonomicznych przemocy w kraju, stanowiący zaledwie 4,23% jego PKB. Kraj ma również niskie wskaźniki przestępczości i silny system sądowniczy, który wzmacnia te wskaźniki. Kraj ten osiągnął również dobre wyniki w indeksie jakości życia, zajmując w nim czwarte miejsce.



4. Nowa Zelandia jest najbardziej pokojowym krajem w regionie Azji i Pacyfiku i czwartym najbardziej pokojowym krajem na świecie. Kraj ten ma niewielką populację wynoszącą zaledwie 5,1 miliona, co daje mu niską gęstość zaludnienia. Oznacza to, że ludzie są bardziej zaangażowani w swoją społeczność, co jest postrzegane jako powód niskich wskaźników przestępczości.



5. Singapur jest nowicjuszem w pierwszej piątce Globalnego Indeksu Pokoju (w 2023 r. zajął szóste miejsce). Jest to również drugi najbardziej pokojowy kraj w regionie Azji i Pacyfiku, zaraz za Nową Zelandią.



Poza pierwszą piątką na liście znalazły się również:



6. Szwajcaria

7. Portugalia

8. Dania

9. Słowenia

10. Malezja

Kolejne miejsca w rankingu najbezpieczniejszych krajów dla ekspatów przypadły odpowiednio: Kanadzie, Czechom, Finlandii, Węgrom, Chorwacji, Belgii, Japonii, Holandii, Australii oraz Niemcom.

Jak zmieniło się bezpieczeństwo krajów na całym świecie od 2023 roku?

Bez zmian w stosunku do 2023 r., 14 z 20 najbezpieczniejszych krajów według Globalnego Indeksu Pokoju 2024 pozostaje krajami europejskimi. Dodatkowo aż trzy z pięciu krajów nordyckich znalazły się w pierwszej dwudziestce - Finlandia, Dania i Islandia - a Szwecja i Norwegia znalazły się w pierwszej czterdziestce. Nie jest to zaskakujące, ponieważ kraje te znane są z wysokiego poziomu bezpieczeństwa i szczęścia.

Niektóre kraje poczyniły znaczne postępy w rankingu Globalnego Indeksu Pokoju, np. Malezja, która w 2023 r. zajmowała 19. miejsce, awansowała na 10. pozycję.