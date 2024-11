W tym miesiącu Region Wielkiej Kopenhagi, który składa się z Zelandii, regionu stołecznego w Danii, oraz Skanii i Halland w Szwecji, uruchomił kampanię marketingową nowego „ubezpieczenia jakości życia”. Inicjatywa ma na celu przyciągnięcie ludzi do tego obszaru. Dlatego jeżeli kiedykolwiek rozważałeś przeprowadzkę np. do Kopenhagi w poszukiwaniu lepszego życia, równowagi między życiem zawodowym a prywatnym i konkurencyjnego wynagrodzenia, to teraz jest na to najlepszy moment.

Warunki uczestnictwa w programie

Aby zgłosić swoje zainteresowane programem, uczestnicy muszą zarejestrować się online, ale też uzyskać pełnoetatową i stałą umowę o pracę w regionie. Przeprowadzka do regionu musi nastąpić w okresie od października 2024 r. do kwietnia 2025 r. - podaje CNBC.

Jeśli po pewnym czasie spędzonym w regionie, nowi mieszkańcy stwierdzą, że są niezadowoleni, to jak podaje CNBC, ich podróż powrotna może zostać sfinansowana w ramach planu ubezpieczeniowego gwarantowanego przez włodarzy miasta.

Co jeżeli zechcesz wrócić do starego kraju?

Obcokrajowcy w tym regionie mogą skorzystać z częściowych zwrotów kosztów, które obejmują do 5 tys. koron duńskich kosztów podróży powrotnej, oraz do 2 tys. DKK kosztów podróży powrotnej dla najbliższej rodziny.

Całkowity budżet na zwrot kosztów podróży wynosi 50 tys. DKK. Wszelkie koszty wykraczające poza tę kwotę nie będą refinansowane.

Wnioski o zwrot kosztów za przeprowadzkę można składać po co najmniej 12 miesiącach stałego pobytu i pełnoetatowej pracy, najwcześniej w październiku 2025 r.

Co oferuje Dania

Mieszkańcy Danii płacą jedne z najwyższych podatków na świecie, ale w zamian dostają bezpłatną lub niedrogą opieką zdrowotną, dotowaną opieką nad dziećmi, bezpłatną edukację i stypendia na pokrycie wydatków w czasie trwania studiów. Osoby starsze otrzymują emerytury i mają zapewnioną opiekę opiekunów.

Z badania Expat Insider Dania jest na szczycie listy państw, w którym fachowcy są najbardziej zadowoleni ze swojej pracy, możliwości kariery i równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.