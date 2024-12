Niska dzietność w Indiach

Kobiety w Indiach rodzą coraz mniej dzieci, a ten niekorzystny trend jest bardzo szybki. Jeszcze w latach 50. poprzedniego stulecia współczynnik dzietności wynosił tam 5,7 urodzeń na kobietę. Dziś zaledwie około 2. Oznacza to, że w wielu częściach kraju nie przekracza progu wymaganego do zapewniania zastępowalności pokoleń. Taka sytuacja nastąpiła już w 17 z 29 stanów i terytoriów, w których populacja będzie się kurczyła.

Współczynnik dzietności najszybciej spada w południowej części kraju, oscylując w tamtejszych stanach na poziomie 1,4-1,6. Poniżej poziomu zastępowalności zaczął spadać już pod koniec lat 80. XX wieku. Depopulacja martwi polityków południowych stanów, bo wpłynie na spadek wyborczego znaczenia (liczba głosów), liczby miejsc w parlamencie czy przychody budżetowe regionu.

Starzenie się populacji

Kolejnym problemem Indii jest szybkie tempo starzenia się populacji. We Francji i Szwecji odsetek seniorów podwoił się z 7 do 14 proc. w ciągu odpowiednio 120 i 80 lat. Indiom zajęło to zaledwie 28 – czytamy w BBC.

Tempo starzenia się Indii jest szybsze niż tempo bogacenia się społeczeństwa. Skutek tego jest taki, że państwa i stanów nie stać na podwyżki emerytur czy realizację programów społecznego wsparcia. Ponad 40% Hindusów powyżej 60 roku życia należy do najbiedniejszego kwintyla pod względem zamożności.

Dzietność kontra PKB per capita

O ile w zamożnych zachodnich krajach spadek dzietności to efekt szybkiego rozwoju społeczno-gospodarczego, o tyle w Indiach jest inaczej. Kraj jest nadal na wczesnym etapie rozwoju i należy do krajów rozwijających się z wysokim poziomem ubóstwa oraz niewielkim PKB per capita. Niechęć do posiadania dzieci to w tym azjatyckim kraju w mniejszym stopniu niż na Zachodzie efekt urbanizacji czy rosnącego standardu życia.

Współczynnik dzietności w Indiach jest na takim samym poziomie jak w Szwecji, ale PKB w azjatyckim kraju jest 28-razy niższe.

Wsparcie państwa dla małych rodzin

Głównym powodem spadającej dzietności w Indiach są publiczne programy wspierania rodzin, które promowały na różne sposoby małe rodziny poprzez szereg zachęt i środków zniechęcających.

Indie muszą lepiej wykorzystywać posiadane zasoby siły roboczej, tworząc miejsca racy i redystrybuując PKB do starzejącej się populacji. Konieczne będzie także podniesienie wieku emerytalnego.