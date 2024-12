Czego szukają osoby szukające pracy za granicą?

Ranking powstał na podstawie analizy trendów społecznościowych zaobserwowanych we wrześniu tego roku. Do jego sporządzenia zostały wykorzystane takie źródła jak World Population Review oraz U.S. News and Word Report.

Czego szukają przede wszystkim osoby szukające pracy za granicą? To m .in. elastyczność, możliwość pracy zdalnej, możliwość utrzymania równowagi między życiem prywatnym a pracą oraz wysoki standard życia w danym miejscu.

Najlepsze kraje do pracy za granicą - ranking

Najbardziej atrakcyjnym miejscem do pracy jest zdaniem portalu Kanada. Na drugiej pozycji znalazła się Australia a podium zamykają ex aequo Stany Zjednoczone oraz Szwajcaria. Na piątej pozycji znalazły się ex aequo Dania, Singapur, Arabia Saudyjska oraz Wielka Brytania. Dziewiątą pozycję okupują Japonia, Katar, Niemcy, Hiszpania oraz Nowa Zelandia (ex aequo).

Widzimy, że w zestawieniu zdecydowanie dominują bogate zachodnie kraje, w tym anglosaskie (USA, Wielka Brytania, Australia oraz Nowa Zelandia). Mocną pozycję mają także naftowe państwa Zatoki Perskiej. Wszystkie one zapewniają zarówno bardzo dobrze rozwinięty i nowoczesny rynek pracy, jak również wysoki standard życia.

Dlaczego Kanada jest najlepszym miejsce do emigracji zarobkowej

Z czego wynika tak duże uznanie dla Kanady? Pracownicy doceniają przede wszystkim jej wielokulturowość, która skutkuje wysokim poziomem otwartości wobec osób o różnym pochodzeniu socjoetnicznym. Kanada charakteryzuje się także szybkimi procesami imigracyjnymi oraz przyznawania pozwolenia na pracę. Wielu osobom odpowiada także praca w języku angielskim i francuskim, które w tym kraju są normą.

Czym przyciąga pracowników Australia? Przede wszystkim bardzo silnym runkiem pracy i stabilnością gospodarczą. Kraj ten słynie z odporności na recesję, co w dużej mierze zawdzięcza prężnej imigracji, często osób o wysokich kwalifikacjach. System migracyjny Australii jest bardzo skuteczny – daje ona pozwolenie na pobyt i pracę osobom, które podejmują się pracy w deficytowych dla kraju obszarach. Australia została także uznana jako jeden z najszczęśliwszych krajów świata w zestawieniu World Happiness Report.