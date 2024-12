Do której pracuje się w Wigilię – obowiązujące prawo

Reklama

Zgodnie z kodeksem pracy Wigilia jest zwykłym dniem roboczym, więc pracuje się tego dnia w takich godzinach, w jakich ustaliło się to z pracodawcą.

Według obowiązujących obecnie przepisów w Wigilię w placówkach handlowych pracuje się maksymalnie do godz. 14. Firmy decydują się także często na dobrowolne skrócenie czasu pracy do godziny 12 czy 13, by ich pracownicy mieli czas na dotarcie do domów i rodzin oraz kultywowanie świątecznych tradycji.

Wigilia będzie dniem wolnym od pracy decyzją Sejmu, ale dopiero od 2025 roku. Ustawa gwarantująca pracownikom 14 dodatkowy świąteczny dzień wolny w roku czeka jeszcze na podpis prezydenta.

Do której pracuje się w Sylwestra?

Sylwester jest w Polsce normalnym dniem roboczym, oznacza to więc, że pracujemy tego dnia zgodnie ze swoimi standardowymi grafikami. Wszystko zależy więc od naszego pracodawcy. W praktyce firmy często skracają godziny pracy w Sylwestra – większość zadań została już wcześniej zrobiona, poza tym trudno liczyć na dużą produktywność pracownika w ostatni dzień roku, więc firmy idą na rękę zatrudnionym.

W Sylwestra nie ma także ograniczeń związanych z handlem – a sklepy i galerie mogą być otwarte nawet do północy. Jedynym wyjątkiem jest Sylwester przypadający w niedzielę – wtedy pracownicy mogą mieć wolne w związku z przepisami dotyczącymi niedziel handlowych.